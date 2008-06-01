С начала года на Буковине обезвредили около 300 боеприпасов
03:18, 01 июня 2008Разное
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Пиротехники управления МЧС в Черновицкой области с начала года обезвредили около 300 взрывоопасных предметов времен Первой и Второй мировых войн.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Черновицкой области, подавляющее большинство из них было выявлено на хозяйственных участках и в частных усадьбах буковинцев.
В 2007 году пиротехники УМЧС в Черновицкой области обезвредили свыше 7000 боеприпасов.
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