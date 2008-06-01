С начала года на Буковине обезвредили около 300 боеприпасов

Пиротехники управления МЧС в Черновицкой области с начала года обезвредили около 300 взрывоопасных предметов времен Первой и Второй мировых войн.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Черновицкой области, подавляющее большинство из них было выявлено на хозяйственных участках и в частных усадьбах буковинцев.

В 2007 году пиротехники УМЧС в Черновицкой области обезвредили свыше 7000 боеприпасов.