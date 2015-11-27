Названы победители престижного международного конкурса "Выбор года 2015"

Ежегодно многие наши соотечественники участвуют в опросах, которые проводит по всей стране Международный фестиваль-конкурс «Выбор года», выбирая лучшие в стране товар или услугу.

В этом году церемония награждения порадовала открытиями новых номинаций. Одной из наиболее интересных стала «Провайдер цифровых развлечений года» (компания, предлагающая лучшую комбинацию услуг цифрового кабельного телевидения и проводного доступа в Интернет), в которой победила компания ВОЛЯ.

По мнению генерального директора компании ВОЛЯ Джорджа Жембери, эта победа – результат нескольких лет последовательной работы: «Мы благодарны потребителям за то, что они так высоко оценили работу нашей команды. ВОЛЯ заслуженно получила победу в конкурсе, ведь было сделано многое. Только на протяжении 2015 года в развитие услуг, модернизацию сетей и инновационные проекты в сфере обслуживания мы инвестировали более 400 миллионов гривен. В итоге – рост показателей оценки абонентами качества услуг и сервиса, а также многочисленные положительные отзывы от наших пользователей».

Сегодня компания предлагает своим абонентам лучший лицензионный контент от зарубежных и отечественных студий в цифровом и аналоговом форматах. В телевизионных пакетах ВОЛИ абоненты найдут более 200 цифровых телеканалов, в том числе в формате высокой чёткости (НD). Среди них есть и те, которые доступны эксклюзивно в пакетах ВОЛИ: Bollywood HD, посвящённый индийскому кино, канал семейства Discovery для мужской аудитории DTX, FILMUADrama с украинскими сериалами. Компания развивает и собственные телепродукты: особой популярностью пользуются киноканалы группы «ВОЛЯ CINE+» и онлайн-кинотеатр «ВОЛЯ Cinema».

В тех же населённых пунктах, где пока нет сетей компании, потребители подключают цифровое интерактивное телевидение «ВОЛЯ Smart HD». Оно позволяет смотреть разнообразный видеоконтент не только на экране своего телевизора, но и на смартфоне или планшете. Нужно лишь иметь дома Интернет от любого провайдера, гарантирующего скорость доступа более 5 Мбит/с.

Новинкой 2015-го от ВОЛИ для киевлян, жителей Винницы, Запорожья, Львова и Луцка стали интернет-пакеты «Турбо» со скоростью до 200 Мбит/с. Такая скорость позволяет без проблем смотреть через Интернет видео в формате высокой четкости и, например, легко побеждать в компьютерных автогонках. Не зря такой доступ уже получил название турбоинтернет.

ВОЛЯ обещает и далее развивать и совершенствовать свои услуги: «Мы однозначно не будем останавливаться на достигнутом. Спасибо за ваше доверие и выбор!», – поблагодарил абонентов ВОЛИ генеральный директор компании Джордж Жембери.