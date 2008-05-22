Цены на бензин больше расти не будут

Эксперты консалтинговой компании United Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев) констатируют, что розничные цены на основные марки нефтепродуктов в Украине достигли своего пика, и к концу мая резкого повышения не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор UPECO Сергей КУЮН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«По бензинам пик уже достигнут, до конца мая резкого повышения цен не будет», - сказал он.

По его словам, ситуация на рынке Украины развивается в соответствии с апрельской динамикой мирового рынка, который вырос по бензинам в среднем на 16,8% и на 28,6% по дизтопливу.

В соответствии с прогнозами UPECO, цены на бензин А-95 к июню сохранятся на уровне 6,50 грн./литр, а на дизельное топливо - потенциал роста к концу месяца составляет 15-20 коп./литр. Об этом говорит расчет розничных цен, исходя из майских котировок европейского рынка.

Из благоприятных факторов эксперты компании выделяют высокое ресурсное обеспечение внутреннего рынка, которое по наиболее популярным маркам топлива превышает показатели прошлого года. «Опасений по поводу ресурсного наполнения нет», - добавил С.КУЮН.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 мая, средняя по Украине цена бензина А-95 преодолела «психологическую» отметку в 6 грн./литр. С 8 по 16 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-76 - увеличились на 2,8% - с 5,29 грн./литр до 5,44 грн./литр; бензин А-92 - увеличились на 3,4% - с 5,62 грн./литр до 5,81 грн./литр; бензин А-95 - увеличились на 3,7% - с 5,98 грн./литр до 6,20 грн./литр; дизельное топливо - увеличились на 3,7% - с 5,98 грн./литр до 6,20 грн./литр.

Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.