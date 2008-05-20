Найден подземный ход, по которому войска Меншикова попали в Батурин

В Батурине Черниговской области во время ремонтно-реставрационных работ на территории историко-культурного заповедника "Гетманская столица" был обнаружен подземный ход.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном архитектурно-историческом заповеднике "Чернигов древний", сотрудники которого также обследовали неизвестный ранее подземный ход. Тоннель под землей начинается возле церкви Воскресения Господня и, по предварительным данным, заканчивается у реки Сейм.

Археологи датируют ход XVII-XVIII ст. Они смогли пройти по тоннелю 9 метров, а дальше он оказался заваленным. В начале тоннель имеет ширину три метра, поэтому историки утверждают, что там можно было проехать на коне.

Отдельные ученые предполагают, что обнаруженная пещера – тайный подземный ход, через который в 1708 году предатель - полковник Нос провел русские войска Меншикова в окруженный Батурин.