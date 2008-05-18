Как не сбить лазерного пешехода (фото)
09:43, 18 мая 2008Разное
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"За сигналами следи..."
Китайский дизайнер Hanyoung Lee изобрел виртуальное препятствие, заставляющее, как он считает, водителей останавливаться на красный сигнал светофора.
Одновременно с запрещающим сигналом на проезжей части возникает изображение пешеходов. Ожидается, что это эффективнее обычного красного света. По замыслу автора, проехать сквозь идущих людей, пусть и лазерных, психологически непросто.
В зависимости от цвета светофора проекция будет менять цвет с красного на желтый.
Питание проектора предполагается обеспечивать от солнечных батарей. Также подчеркивается, что при пересечении "преграды" лазерная проекция не нанесет повреждений автомобилю и водителю.
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