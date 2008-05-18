Как не сбить лазерного пешехода (фото)

Китайский дизайнер Hanyoung Lee изобрел виртуальное препятствие, заставляющее, как он считает, водителей останавливаться на красный сигнал светофора.

Одновременно с запрещающим сигналом на проезжей части возникает изображение пешеходов. Ожидается, что это эффективнее обычного красного света. По замыслу автора, проехать сквозь идущих людей, пусть и лазерных, психологически непросто.

В зависимости от цвета светофора проекция будет менять цвет с красного на желтый.

Питание проектора предполагается обеспечивать от солнечных батарей. Также подчеркивается, что при пересечении "преграды" лазерная проекция не нанесет повреждений автомобилю и водителю.