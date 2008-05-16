”ПриватБанк” объявляет первый интернет-субботник

В Украине по инициативе "ПриватБанка" 15 мая стартует первый интернет-субботник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, мероприятие будет длиться в течение месяца, а его главная цель - почистить Уанет от оставшихся без ответа вопросов, жалоб и пожеланий пользователей банковских услуг.

«Помочь навести порядок, потратив немного своего личного времени, банкиры просят сотрудников, клиентов и просто неравнодушных людей», говорится в сообщении банка.

По результатам субботника собранные материалы будут тщательно проанализированы специалистами банка, все интересные предложения клиентов будут приняты в работу, а по подтвержденным жалобам будут проведены служебные расследования.

“В апреле мы провели всеукраинский субботник, во время которого постарались сделать наши города более чистыми и комфортными для жизни. Сегодня мы предлагаем сделать чище украинскую зону Интернета, - цитирует пресс-служба председателя правления "ПриватБанка" Александра ДУБИЛЕТА, - чище от нерешенных проблем, непонятных вопросов, жалоб клиентов банков… Мы не хотим пропустить ни одно пожелание, предложение, жалобу от наших клиентов или партнеров”.

После интернет-субботника в Украине аналогичное мероприятие пройдет в дочерних банках в России, Латвии, Португалии, Грузии.