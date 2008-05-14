Стартовала научно-спортивная экспедиция к 120-летию Нестора Махно

В Запорожской области стартовала научная экспедиция "Страна Махновия", посвященная 120-летию со дня рождения Нестора Махно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского облсовета, в ходе экспедиции, характеризуемой ее организаторами - журналистом-краеведом Владимиром СУПРУНЕНКО и художником Виталием ПИЛИПЕНКО как "научно-спортивная", планируется осуществить сбор исторических и фольклорных материалов об анархистском движении в крае, а также о жизни и деятельности предводителя одного из мощнейших крестьянских восстаний.

Экспедиция продлится 6 дней. За это время ее участники планируют объехать на велосипедах ряд населенных пунктов Гуляйпольского района Запорожской области, на территории которого родился Нестор Махно, и ряд районов в Запорожской и Днепропетровской областях, где проходили бои с участием армии анархистов под его предводительством.