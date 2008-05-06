Поезд Чернигов - Киев протаранил Жигули: 5 погибших
11:10, 06 мая 2008Разное
1131
Движение поездов было задержано на 40 минут
Вблизи Чернигова в результате столкновения автомобиля с электропоездом погибли пятеро человек.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА, в 6:35 на железнодорожном переезде возле с. Анисив Черниговского района произошло столкновение електропоезда № 844 сообщением „Чернигов-Киев” с автомобилем ВАЗ-2106. В результате столкновения погибли пятеро человек, находившихся в автомобиле.
Детали инцидента выясняются.
На месте события работают оперативные группы Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации и главного управления МЧС Украины в области.
Движение поездов было задержано на 40 минут.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter