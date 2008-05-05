Грузовой поезд протаранил Daеwoо: погибло 4 человека

Сегодня в 1-м часу ночи в городе Билецкий Добропольского района Донецкой области на железнодорожном переезде легковой автомобиль "Daеwoо" столкнулся с грузовым поездом.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного приключения погибло 4 человека. Причина ДТП устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 140 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 24 человека и 194 - травмировано.