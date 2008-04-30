В Донецкой области медведь убил пьяную женщину

В Донецкой области от лап медведя на зоологической базе погибла 55-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, женщина в состоянии алкогольного опьянения вчера в 12.30 в с. Придорожное Старобешевского района проникла на территорию внешнего вольера клеток зоологической базы, в которых находились два медведя.

Вследствие нанесенных медведем телесных повреждений женщина скончалась.

На месте трагедии правоохранительными органами проводится расследование.