В Донецкой области медведь убил пьяную женщину
01:19, 30 апреля 2008Разное
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Трагедия произошла на зоологической базе
В Донецкой области от лап медведя на зоологической базе погибла 55-летняя женщина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, женщина в состоянии алкогольного опьянения вчера в 12.30 в с. Придорожное Старобешевского района проникла на территорию внешнего вольера клеток зоологической базы, в которых находились два медведя.
Вследствие нанесенных медведем телесных повреждений женщина скончалась.
На месте трагедии правоохранительными органами проводится расследование.
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