Министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК считает, что нагнетание страстей вокруг тестирования имеет политическую почву.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«Те, кто в последние дни нагнетают страсти вокруг введения тестирования, имеют какие-то свои интересы, речь идет, в первую очередь, о политических дивидендах», - отметил министр образования и науки Украины, комментируя ситуацию вокруг тестирования абитуриентов высших учебных заведений, которые впервые состоялось в общегосударственном масштабе.

Министр предостерег тех, кто обвиняет Министерство образования и науки в «незаконных экспериментах над выпускниками», подчеркнув, что введение внешнего независимого оценивания базируется на соответствующих нормативно-правовых основах.

«Есть постановления Кабинета министров, указ Президента, программа деятельности правительства, закон о Государственном бюджете на 2008 год, которыми предусмотрены средства на проведение независимого тестирования учеников, - напомнил И.ВАКАРЧУК. - Осталось внести соответствующие изменения в Закон Украины «О высшем образовании», которые уже наработаны, прошли обсуждения в профильном комитете Верховной Рады, и, хочется надеяться, что Верховная Рада в ближайшее время их утвердит».

Министр также сообщил, что общенациональное тестирование прошло четко, организованно и с высоким уровнем ответственности.

«Впервые во всеукраинском масштабе удалось осуществить срез знаний по украинскому языку и литературе. И я рад, что мы смогли избежать многих рисков и провести тестирование на высоком уровне, - отметил он. - Мы тщательным образом проанализируем недостатки, во избежание их в дальнейшем. Однако, как свидетельствуют наблюдатели, серьезных «проколов» не было».

И.ВАКАРЧУК выразил особую благодарность абитуриентам, которые, невзирая на недоброжелательную пропаганду, направленную на срыв тестирования, все-таки пришли сдавать тесты. Он также сообщил, что тем, кто по весомым причинам не успел пройти ВНО 22 апреля, не стоит волноваться: у них есть шанс сдать тесты с 26 июня по 4 июля.

*** Введение внешнего независимого тестирования как прозрачной и объективной системы оценивания знаний учеников и студентов осуществляется по инициативе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и предусмотрено Указом от 4 июля 2007 года «О неотложных мерах по обеспечению функционирования и развитию образования в Украине».

В соответствии с утвержденным Минобразования графиком, основная сессия по тестированию проводится с 22 апреля по 4 июня 2008 года, дополнительная (для тех, кто не смог сдать тесты по объективным причинам) - с 26 июня по 4 июля. Предусмотрено, что каждому участнику не позднее, чем 10 дней после завершения обработки результатов, направляются соответствующие сертификаты, которые потом подаются в вузы.