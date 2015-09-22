Приглашаем вас на брифинг, посвященный открытию офиса Харьковской области в Вашингтоне (США).

Дата и время проведения: 22 сентября 2015 года, 16:00.

Место проведения: Американский дом (г. Киев, вул. Николая Пимоненко, 6).

Участие в брифинге примут:

- Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт;

- Глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин;

- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;

- Председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Райнин;

- Председатель наблюдательного совета Международного агентства регионального развития «GloBee» Шон Килте;

- а также в режиме видеоконференции – директор по правительственным связям Офиса Харьковской области в Вашингтоне Роберт МакКоннелл.

Офис Харьковской области в Вашингтоне создан по инициативе Харьковской областной государственной администрации и при поддержке Посольства США в Украине, фонда «Украина – США», а также общественной организации «Международное агентство регионального развития “GloBee”».

Офис будет работать на постоянной основе. Основной задачей офиса является лоббирование социально-гуманитарных и коммерческих интересов Харьковской области на всех уровнях – от федерального до местного. В частности, важной составляющей является продвижение предложений Харьковщины и в целом формирование проукраинской повестки дня на уровне профильных Комитетов Палаты Представителей и Сената США. Также офис будет устанавливать системное сотрудничество с основными бизнес-ассоциациями и инвестиционными фондами США для привлечения инвестиций в Харьковскою область, развитию партнерских связей в промышленной, научно-образовательной, аграрной и других сферах, совместного продвижения харьковской продукции на рынок США и рынки третьих стран.

Во время брифинга состоится презентация офиса и дорожной карты его работы, будут даны ответы на все вопросы, интересующие представителей СМИ.

Аккредитация прессы 18.09.2015 по телефону (057)700-12-68, (057)700-17-49, 066-750-19-09 до 18.00