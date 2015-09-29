29 сентября в 10-00 состоится уникальное событие на мировом игорном рынке - Ukrainian Gaming Congress - площадка, на которой встретятся представители власти и игорного бизнеса обсудить возможность его возрождения в Украине.

Цель Ukrainian Gaming Congress – собрать представителей органов власти, игорных зон, инвесторов, собственников букмекерских программ, отельного и турбизнеса, иностранных сетей казино, экспертов и юристов для рассмотрения перспективы возобновления работы игорного бизнеса в Украине и подачи предложений, бизнес-идей руководству страны.

Ukrainian Gaming Congress позволит обсудить все задачи, чтобы к моменту признания законом игорной индустрии бизнесмены были готовы вступить на рынок. Кроме этого на конгрессе будут обсуждаться вопросы: Какие перспективы даст открытие игорного рынка в Украине? Откроют его вообще или это очередные разговоры? Разрешат ли все сегменты бизнеса? Кто будет основными игроками на рынке? Что будет с черным бизнесом в случае легализации? Кто приедет на Украину играть? С кем будут конкурировать казино Украины? Платежеспособность украинских игроков. Лицензии и налоги. Сколько стоит?

(RADISSON BLU HOTEL, ул. Ярославов Вал, 22).

+38 044 392 06 96