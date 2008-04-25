Считаете ли Вы Пасху большим праздником (опрос)

Подавляющее большинство украинцев (87,7%) считает Пасху действительно большим праздником.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова в апреле 2008 года, переданные агентству УНИАН.

При этом почти каждый десятый респондент (9,4%) воспринимает Пасху как обычный праздник, и только 1,8% опрошенных не считают Пасху праздником. Остальные респонденты (1%) затруднились с ответом на вопрос.

В соответствии с опросом, отношение граждан к Пасхе несколько изменилось за последние 6 лет. Так в 2002 году действительно большим праздником Пасху считали 80,7% опрошенных, обычным праздником – 13,9%, не считали праздником – 4,5%, а 1% респондентов затруднялись с ответом.

При этом существует определенная региональная специфика отношения граждан к этому празднику. Так, в Западном регионе 97,6% опрошенных воспринимают Пасху как действительно большой праздник. Обычным праздником Пасху считают 0,8% жителей Западного региона, а не считают праздником – 0,3% (остальные – затруднялись с ответом).

В остальных регионах отношение граждан к Пасхе оказалось близким. Действительно большим праздником Пасху считают 88,3% опрошенных в Центральном регионе, 84,8% – в Южном и 82,8% – в Восточном регионе. Как обычный праздник Пасху воспринимают 10,1% жителей Центра, 8,9% жителей Юга и 14,0 жителей Востока Украины. Не считают Пасху праздником 1,1% респондентов в Центральном регионе и по 3% опрошенных в Южном и Восточном регионах.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 апреля 2008 года. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.