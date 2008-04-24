Ющенко подарил журналистам косовские писанки
17:31, 24 апреля 2008Разное
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Президент пожелал Божьего благословения
Все журналисты, пришедшие на ежеквартальную прес-конференцию Президента Украины, получили от его имени пасхальные подарки: косовские писанки, конфеты и поздравительные открытки. Как сообщает корреспондент УНИАН, Виктор Ющенко пожелал работникам СМИ Божьего благословения, семейного счастья и крепкого здоровья.
Пресс-конференция главы государства должна начаться в 18.00.
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