Ющенко подарил журналистам косовские писанки

Президент пожелал Божьего благословения

Все журналисты, пришедшие на ежеквартальную прес-конференцию Президента Украины, получили от его имени пасхальные подарки: косовские писанки, конфеты и поздравительные открытки. Как сообщает корреспондент УНИАН, Виктор Ющенко пожелал работникам СМИ Божьего благословения, семейного счастья и крепкого здоровья. Пресс-конференция главы государства должна начаться в 18.00.

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