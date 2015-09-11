На Троещине откроют 3-х уровневый турник Воркаут

В столице Украины городе Киев открывается общедоступная негосударственная открытая спортивная площадка «Street Workout» (силовые упражнения на брусьях и турниках), которая сможет принимать не только любительские, но и профессиональные турниры. На спортивной площадке установлен огромный трёхуровневый турник на котором может одновременно показывать своё мастерство максимальное количество участников и это первый такой спортивный снаряд, который доступен не только профессиональным спортсменам, но и любителям.

На открытии спортивно оздоровительной площадки выступит сборная Днепропетровска по «Street Workout».

Гости:

Денис Минин, лидер международного движения «Street Workout».

Тимофей Нагорный, Президент Фонда волонтеров Украины.

Открытие спортивной площадки «Street Workout» стало возможным благодаря Ассоциации предпринимателей Деснянского района в г. Киев в лице главы наблюдательного совета Александра Сухарского, а так же Святослава Козырева.

Приглашаем киевлян, гостей столицы, а так же представителей СМИ на открытие площадки «Street Workout», где состоится выступление самых сильных спортсменов Украины. Все желающие так же могут бросить вызов самым сильным спортсменам страны и показать своё мастерство в «Street Workout».

Открытие состоится:

Дата: 11 сентября 2015 года

Время: 16:00

Место: г. Киев ул. Закревского 32

Контакты: +380997723573