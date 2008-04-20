ДТП в Запорожской области: погибли 5 человек

Вчера в Запорожской области водитель автомобиля "Таврия" во время движения из с. Долинское в направлении с. Новое Запорожье не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил столкновение с деревом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного приключения погибло пять человек.

Всего за прошедшие сутки на территории страны зарегистрировано 150 ДТП, в которых погибли 24 лица и 184 - травмировано.