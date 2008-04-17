Экологи предупреждают о близкой гибели Азовского моря

Крымская республиканская Ассоциация «Экология и мир» (КРАЭМ) направила обращение генеральному прокурору Украины и министру охраны окружающей природной среды Украины, в котором призывает принять решительные меря для сохранения экосистемы Азовского моря.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации.

Как говорится в обращении, текстом которого располагает УНИАН, еще относительно недавно рыбные запасы Азовского моря казались практически неисчерпаемыми, однако уже сегодня экологи констатируют, что экосистема Азовского моря находится под угрозой исчезновения из-за непрекращающегося варварского уничтожения рыбных запасов.

«Основным браконьерским методом, который наносит наибольший вред морским экосистемам, является донное траление. Хотя официально оно было запрещено еще в середине 1970-х годов, рыбаки продолжают использовать тралы, о чем свидетельствуют многочисленные следы донных тралений. Донное траление опасно, прежде всего, тем, что при таком способе отлова рыбы уничтожаются также и все придонные места обитания рыб и других гидробионтов, уничтожаются моллюски-фильтраторы – основа кормовой базы множества рыб, в том числе и осетровых. Кроме того, поднявшаяся муть разносится на десятки километров и резко уменьшает прозрачность воды», - говорится в обращении.

Несмотря на предостережения ученых, сегодня акватория Азовского моря протраливается самым безбожным образом. По данным КРАЭМ, в настоящее время здесь работает несколько десятков промысловых судов, применяющих все типы тралов. Они имеют разрешения на работу кольцевыми неводами и ограниченное количество вылова. На самом же деле работают тралами и скрывают общий улов, где килограммы на бумаге превращаются в тонны на деле.

«В результате подобных действий не только уничтожаются запасы рыбы, но и ликвидируются традиционные места кормления и нереста. Кроме того, перспективы сохранения подводных лугов осложняются еще и тем, что после произошедшей недавно в Керченском проливе катастрофы донная трава приняла на себя большое количество вытекшего мазута, а в последствии была выброшена на берег. Ситуация зашла слишком далеко, и сегодня спасти Азовское море, рыбу и промысел могут только радикальные решения», - подчеркнули в пресс-службе.

КРАЭМ обратилась к генеральному прокурору Украины, министру охраны окружающей природной среды Украины с просьбой провести проверку соблюдения запрета на траловый лов в Азовском море и эффективности деятельности органов рыбоохраны, ужесточить контроль над количеством вылавливаемой рыбы в Азовском море, принять меры по восстановлению экосистемы Азовского моря.