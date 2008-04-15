Если выборы вчера (сравнение рейтингов кандидатов на выборах мэра Киева)

Столичные избиратели продолжают определяться, за кого голосовать на выборах мэра Киева. Количество неопределившихся с каждым днем уменьшается, и в результате это ведет к перераспределению популярности каждого их кандидатов на пост киевского градоначальника.

Согласно одному из последних социологических исследований , проведенному центром социологических и политических исследований «Социум», за нынешнего мэра Леонида Черновецкого готовы проголосовать 29,6% избирателей. Около 20,7% опрошенных готовы поддержать известного украинского боксера, самовыдвиженца Виталия Кличко. Бывший киевский градоначальник Александр Омельченко снискал поддержку 7,1% респондентов, и столько же опрошенных готовы поддержать выдвиженца от Блока Юлии Тимошенко Александра Турчинова. За выдвиженца Блока Литвина, народного депутата, главу Шевченковской администрации Киева готовы проголосовать 6,7% опрошеных. Остальные более сотни кандидатов в сумме набирают 7,8%, а количество неопределившихся составляет 21%.

Ситуация в середине апреля по сравнению с мартовскими исследованиями и замерами, проведенными в начале месяца, показала несколько тенденций:

- популярность кандидатов-лидеров избирательной гонки Леонида Черновецкого и Виталия Кличко может существенно измениться в сторону уменьшения части поддерживающих их избирателей;

- еще более стремительные изменения рейтингов могут произойти среди кандидатов «второго эшелона» (Александр Омельченко, Виктор Пилипишин), при этом в целом эта группа участников выборов может стремительно наращивать популярность за счет уменьшения числа неопределившихся избирателей, а также в связи с началом следующего этапа выборов – соревнования идеологий и программ.

Сравнение рейтингов кандидатов

Леонид Черновецкий со своими 29,6% остается лидером гонки, что и неудивительно. Во-первых, он стартует как действующий мэр и победитель прошлых выборов. Во-вторых на руку ему играет и то, что со времени последних выборов 2006 года прошло не так много времени и еще не забыты его заслуги – собирание голосов с помощью выдачи продовольственных пайков для избирателей из числа малоимущих киевлян и пенсионеров.

Но если в 2006 году Леонид Черновецкий смог незаметно стать победителем, использовав соперничество своих главных конкурентов Виталия Кличко и Александра Омельченко, то особенности нынешних выборов показывают, что мэру придется менять тактику. Обеспечить себе гарантированную победу только за счет продовольственной кампании Черновецкому вряд ли удастся, ведь как действующий градоначальник Киева он будет все время в процессе избирательной гонки находится в самом уязвимом положении среди всех кандидатов, постоянно пребывая в центре критики со стороны своих конкурентов.

Однако нельзя и недооценивать Леонида Черновецкого. Похоже, что в тактике его штаба уже видна генеральная линия – создание соперничества не с ближайшим конкурентом Виталием Кличко, а с представителями второго эшелона. Наиболее ярко это заметно в перестрелке мессиджами и сообщениями, направленными против кандидата от БЮТ Александра Турчинова (заявления Черновецкого о том, что в инфляции виновата лидер БЮТ и премьер Юлия Тимошенко). В свою пользу штаб Черновецкого может также обернуть нашумевший скандал двухлетней давности вокруг квартир «Элита-центра»: несмотря на то, что именно самого Черновецкого пытались втянуть в этот скандал (принадлежавший ему «Правэкс-банк» занимался обслуживанием счетов «Элита-центра»), команда мэра вполне может повернуть оружие черного пиара против, например, экс-мэра Александра Омельченко, которого Черновецкий уже не раз пытался обвинять в связи с вышеназванным скандалом.

Виталий Кличко (20,7%) переживает некоторое падение рейтинга. Его основынми причинами могут быть несколько факторов. Во-первых, отсутствие четкой идеологической программной основы в кампании этого кандидата. Во-вторых, ставка на самовыдвижение себя не оправдала, - Кличко, возможно, надеялся, что это позволит ему занять место самого реального согласованного кандидата от БЮТ и блока «Наша Украина – Народная самооборона». К его сожалению, БЮТ решил делать свою игру. В третьих, ставка команды Виталия Кличко исключительно на его известность и популярность как боксера может в перспективе даже привести к серьезному падению рейтинга, так как все остальные кандидаты в той или иной мере позиционируются как представители конкретных политических сил. Как говорится, хороший парень – не профессия, поэтому Кличко срочно необходимо определяться с созданием имиджа именно политика, а не боксера.

Александр Омельченко рискует уже в ближайшее время потерять свое третье место с 7,1% (напомним, кстати, что на прошлых выборах он пришел к финишу именно третьим). Однако сейчас ситуация для него выглядит гораздо хуже по сравнению с выборами 2006 года: в его распоряжении нет ни административного ресурса, ни серьезной финансовой поддержки. Это уже показывает гораздо более низкую его популярность, - ведь если в 2006 году Омельченко имел шансы на победу (или хотя бы второе место), то во время нынешней кампании он оказался уже в числе претендентов второго эшелона, причем рискуя потерять свои лидерские позиции даже в этой группе кандидатов.

Рейтинг Александра Турчинова уже сравнялся с популярностью экс-мэра, - при этом выдвиженец БЮТа имеет возможность даже обойти Александра Омельченко в ходе дальнейшей избирательной гонки. Впрочем нынешнее резкое повышение популярности первого вице-премьера объясняется не столько его заслугами как политика, сколько нагнетанием интриги вокруг несостоявшейся темы выдвижения согласованного кандидата от БЮТ и НУНС. Также стоит учитывать и фактор огромной популярности лидера БЮТ Юлии Тимошенко, которая, скорее всего, станет главным пиарщиком Турчинова, используя для этого всю мощь своей нынешней премьерской должности.

В этом, однако, есть как свои «плюсы», так и «минусы»: мэрская кампания стала фактором, отвлекающим от общей проблемной социально-экономической ситуации в стране и соответственно критики в адрес премьера, но для Турчинова как кандидата в мэры резкий рост инфляции к прогнозному годовому уровню может стать фактором ведущим к поражению. К тому же сам Турчинов не воспринимается как самостоятельный политик, поэтому вовсе не факт, что рейтинг Юлии Тимошенко автоматически сделает его главным претендентом на победу в избирательной гонке.

Нельзя сбрасывать со счетов и реальные цели БЮТ в этой кампании. Еще до официального выдвижения Александра Турчинова многие эксперты отмечали отсутствие у БЮТ реального кандидата, который мог бы вступить в схватку с лидером гонки Леонидом Черновецким. Рейтинга Турчинова в 7,1% явно мало, чтобы говорить о шансах БЮТ заполучить в Киеве своего мэра. Хотя, скорее всего, цель БЮТ вовсе не мэрская должность, а большинство в Киевском городском совете. Такая ставка предполагает, что для БЮТ нынешние выборы всего лишь первый этап в борьбе за Киев и форпост возможной президентской кампании Юлии Тимошенко. Вторым этапом при условии создания контролируемого большинства в Киевсовете может стать политреформа киевской власти. БЮТ уже неединожды показывал свое мастерство в получении ситуативной поддержки со стороны своих противников (Партия регионов и КПУ) в Верховной Раде, поэтому в перспективе возможен вариант существенного урезания полномочий киевского городского головы путем соответствующих решений в парламенте, а потом в Киевсовете.

Неожиданный результат среди кандидатов второго эшелона показал народный депутат Блока Литвина, глава Шевченковской администрации Киева Виктор Пилипишин – 6,7%. Этот влиятельный киевский бизнесмен и политик демонстрирует стремительный рост своего рейтинга, имея при этом все шансы перегнать и Александра Омельченко, и Александра Турчинова. Что, впрочем, неудивительно: Виктор Пилипишин – единственный из кандидатов, у которого есть и опыт городского управленца, и поддержка парламентской политической силы. К тому же на фоне чисто политических споров между другими кандидатами, команда Виктора Пилипишина постепенно задает другой тон избирательной кампании, предлагая обсуждать не абстрактные проблемы высокой политики и финансовые скандал прошлых лет, а реальные проблемы горожан. Очевидно поэтому лидеры гонки – Леонид Черновецкий и Виталий Кличко – пока избегают ответа на призыв Виктора Пилипишина к участию в дебатах.

Из оставшихся кандидатов можно выделить разве что представителя Партии регионов Василия Горбаля. Крайне низкий его рейтинг объясняется, скорее всего, тем, что регионалы еще не определились с тактикой избирательной кампании на выборах мэра и соответственно не приступили к активным действиям.

Неожиданным стал отказ от участия в выборах министра внутренних дел Юрия Луценко. Ранее его называли одних из вероятных претендентов на кресло киевского городского головы. Очевидно, этот политик взвесил свои шансы и предпочел не ввязываться в заведомо проигрышную для него избирательную кампанию. Негативным фактором для Луценко стала и печально известная пощечина Леониду Черновецкому, - этот случай не прибавил баллов министру.

Впрочем нынешние рейтинги выше названных кандидатов в мэры – довольно условны. Ведь пока еще слишком велика часть неопределившихся избирателей Киева, а именно за их голоса и развернется главная борьба в ближайшие недели.

Григорий Ковтун, г.Киев