Закарпатье не Донбасс

Закарпатье напоминает Донецкую область в том смысле, что тут все принадлежит одному клану. И этой «клановой» ситуацией недовольны все – таксисты, продавцы, просто прохожие. В Донецкой области все было под Януковичем и Ахметовым. После общения с жителями Закарпатья приходишь к мысли, что здесь практически все контролируют бандиты.

Речь идет обо всех процессах, как законных, так и незаконных. Контрабанда, вывоз сигарет, ввоз наркотиков – находятся под надзором у разных кланов. Ими же назначается начальник милиции, прокуратура…

Любопытно выглядит и отношение жителей Закарпатья к депутату Ланьо. Им очень недовольны, хотя сами его и выбрали. Кроме того, удивительным образом обнаружилось, что в Закарпатье также есть кулуарные движения, направленные на Россию. Дело в том, что сами жители региона связывают Ланьо с «Украинским выбором» Виктора Медведчука. Признаюсь, не ожидал услышать эту фамилию в украиноязычной области в Западной Украине.

В то же время, Закарпатье отличается от Донбасса тем, что население области совершенно исключает сценарий создания Закарпатской Народной Республики. Напомню, что, в свое время, в Донецкой области сепаратистские движения возникли из-за информационного вакуума и «политических туристов» из России, которые организовывали «протесты». Более того, в большей части таких движений принимали участие не жители Донбасса, а люди из Российской Федерации. В Закарпатье такого нет, как нет и такого настроения у жителей. В этой связи могу допустить, что если подобные Донецким и Луганским сепаратистские импульсы будут проявляться, то само население Закарпатья будет всячески противодействовать этому. Приятно осознавать, что здесь все понимают – Донбасс, Закарпатье – это Украина.

Что же касается всей ситуации в Мукачево, единственный плюс от нее – вскрылись все «гнойники», которые накапливались на протяжении десятков лет – контрабанда, коррупция, «крышевание» силовиками и так далее. Я уверен, чего хотят люди, так это порядка – нормальную милицию, СБУ, прокуратуру. Правоохранителей, которые не будут покрывать беззаконие, а будут защищать простых людей. Местные жители не хотят видеть свою область контрабандистской, жить в городах и селах, где титушки свободно ходят с оружием (и я говорю сейчас не о Правом секторе). Грубо говоря, люди в Закарпатье хотят того же, что и остальное население страны – качественных изменений.

Со своей стороны, как депутат, поговорил со своими коллегами о ситуации в Мукачево, и все согласились с необходимостью создания временной следственной комиссии, которая занялась бы расследованием произошедшего. Коллегиальный орган состоящий из авторитетных депутатов, однозначно будет более объективным и беспристрастным чем нынешние СБУ, МВД и прокуратура. Соответствующее представление подготовим во вторник, 14 июля. Уверен, что эту инициативу поддержат все фракции.

Егор Фирсов, народный депутат Украины