Впервые в Одессе состоится экстремальный стартап-хакатон Garage48

В Одессе 3 июля начнется Garage48 – двухдневное мероприятие уникального формата, на котором интенсивно разрабатывают веб - и мобильные приложения, воплощая в жизнь новые стартапы. Мероприятие проведут основатели самых успешных старапов и менторы всемирно известных компаний, чтобы помочь командам воплотить их идеи в функциональный прототип за 48 часов.

Garage48 – это хакатон в сочетании с серией упражнений из библии самонастроя и командных соревнований. Garage48, который родом из Эстонии и Силиконовой долины, является первым подобным событием в странах, которые быстро развивают технологии. К таким можно отнести Украину, Латвию, Беларусь и другие. В Центральной и Восточной Европе уже состоялись более 50 стартап-хакатонов, в которых приняли участие более 3500 участников, и разработали более 500 приложений, создав десятки успешных стартапов.

«Мы ожидаем около 50 менторов, которые готовы работать вместе с участниками над неожиданными идеями и повеселиться во время разработки. Команды, которые будут сформированы на месте, за 48 часов воплотят в жизнь идеи и разработают функциональные прототипы и представят их в воскресенье, 5 июля. Энергия яркой команды, первоклассные наставники и правило «Без PowerPoint» позволит каждой команде достичь цели», - отмечают организаторы.

Если вы разработчик, маркетолог, дизайнер, и вы готовы провести выходные в Одессе и сделать крутой проект - то организаторы приглашают вас в Garage48.

Регистрация уже открыта.

Событие будет проходить с 3 по 5 июля 2015 года в Одессе, в коворкинге Terminal42.

Информационный партнер Garage48 – Future Media Lab —платформа для развития новых медийных продуктов, которые могут изменить индустрию.

Получить более подробную информацию и зарегистрироваться на хакатон можно по ссылке.