На газетном медиарынке появилась новая мощная группа

Группа компаний, которая обеспечивает выпуск в свет ряда самых тиражных украиноязычных газет страны, объявила о начале консолидации под брендом "Экспресс медиа групп".

Таким образом, на газетном медиарынке появляется самая крупная специализированная группа компаний, издающая 17 газет и журналов на украинском языке. Одиннадцать из этих изданий выходят в свет тиражом более 100 тысяч экземпляров, шесть -- тиражом более 200 тысяч экземпляров.

Расчетная разовая аудитория изданий группы будет превышать 5 миллионов читателей. Публичная презентация аудитории состоится через несколько недель.

В объединенной группе компаний будут работать более 600 человек. "Экспресс медиа групп" объявила свое кредо: активные и независимые медиа, которые служат людям.

"Экспресс медиа групп" будет крупнейшей в мире компанией по выпуску газет и журналов на украинском языке.

Управление "Экспресс медиа групп" будет осуществляться через совет директоров.

За стратегию в группе будет отвечать Игорь Починок, который также возглавляет одно из флагманских изданий группы - газету "Экспресс".

"В условиях политического давления предыдущего режима мы были вынуждены с целью безопасности распылять активы. Сегодня мы консолидируемся, поскольку условия на рынке меняются. Мы видим новые возможности для стремительного развития группы", - отметил Игорь Починок.

"Экспресс медиа групп", кроме ряда высокотиражних газет, объединит высококачественные полиграфические активы и будет иметь собственную систему распространения. Статегическим приоритетом в кратко - и среднесрочной перспективе "Экспресс медиа групп" объявила инвестиции в цифровые технологии и выход на европейский рынок.