Проект «IVAN MARCHUK: СЕКРЕТЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ» продолжается!

Учитывая популярность проекта “IVAN MARCHUK: СЕКРЕТЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ”, ARTAREA решила продолжить сотрудничество с украинским гением современности.

С 15 января творческое пространство ARTAREA презентует обновленную экспозицию живописи, в которой будут представлены картины художника, которые вернулись после шестилетнего мирового турне.

Знаковые полотна художника стали визитной карточкой Украины. Шесть лет они путешествовали по миру и теперь возвращаются домой. Позади остались 3 континента и 20 стран и 40 выставок.

Картины экспонировались в Бельгии, Швейцарии, Иордании, Тунисе, Таиланде, Люксембурге т.д.

ARTAREA создала впечатляющий видео-арт по мотивам произведений Ивана Марчука. Его дополнили мотивами из новой экспозиции.

Творческое пространство ARTAREA:

ул. Софиевская 11-15

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