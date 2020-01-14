Проект «IVAN MARCHUK: СЕКРЕТЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ» продолжается!
Учитывая популярность проекта “IVAN MARCHUK: СЕКРЕТЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ”, ARTAREA решила продолжить сотрудничество с украинским гением современности.
С 15 января творческое пространство ARTAREA презентует обновленную экспозицию живописи, в которой будут представлены картины художника, которые вернулись после шестилетнего мирового турне.
Знаковые полотна художника стали визитной карточкой Украины. Шесть лет они путешествовали по миру и теперь возвращаются домой. Позади остались 3 континента и 20 стран и 40 выставок.
Картины экспонировались в Бельгии, Швейцарии, Иордании, Тунисе, Таиланде, Люксембурге т.д.
ARTAREA создала впечатляющий видео-арт по мотивам произведений Ивана Марчука. Его дополнили мотивами из новой экспозиции.
Творческое пространство ARTAREA:
ул. Софиевская 11-15
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