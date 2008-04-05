В Киеве сбор средств за парковку вырос в 10 раз

В Киеве с введением безналичной оплаты за парковку сбор средств с машиноместа увеличился в 10 раз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КУГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

«Лишь с помощью реализации талонов в прошлом месяце получено 1 млн. 150 тыс. грн. Кроме того, мы заключаем договоры на фиксированные парковочные места с разными организациями, что дает прибыль еще 350 тыс. грн. Раньше, когда организацией парковки занимались районы, город получал лишь 600-700 тыс. грн. ежемесячно, несмотря на то, что районам принадлежало 18 тыс. парковочных мест, а «Киевтранспарксервис» теперь имеет лишь 4,5 тыс. мест. Таким образом сумма поступлений с 1 парковочного места в десять раз увеличилась», – отметила Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, КП «Киевтранспарксервис» с августа прошлого года заключило 127 договоров на предоставление постоянных платных мест для парковки, среднемесячное поступление по которым составляет 350 тыс. грн., а общая сумма поступлений за период август 2007р. – апрель 2008 г. составляет 2 млн. 430 тыс. грн.

Кроме того, с 2 апреля у водители есть возможность пользоваться и мобильной парковкой на 22-х площадках 1-й территориальной зоны парковки столицы. Особенностью этой формы оплаты является то, что водитель платит только за то время, которое машина реально простояла на парковочном месте, тогда как раньше тариф устанавливался как минимум на час.

Водитель, приобретя специальную скретч-карточку и отправив SMS-сообщение на номер 516, осуществляет открытие (пополнение) парковочного счета. Перед началом парковки нужно послать SMS-сообщение на номер 516, в котором указать номер парковочной площадки и номер автомобиля. Для окончания парковки необходимо послать SMS-сообщение с буквой С или позвонить по телефону на номер 516.Номер парковочной площадки приведен в табличке к дорожному знаку парковки.

Абонементные талоны и скретч-карточки для мобильной парковки распространяет коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» через сети автозаправочных станций «Лукойл-Украина», «Кло», сети киосков «Союзпечать», «Укрпочты» и ТМ «Вариант», а также в кассах Киевского метрополитена.

В проекте «Мобильная парковка» принимают участие все операторы мобильной связи, действующие в городе Киеве. Стоимость звонка и сообщения на номер 516 для всех операторов мобильной связи составляет 0,33 грн. с учетом НДС и без учета сбора в ПФ. Для информационной поддержки проекта в Интернете создан веб-сайт www.516.com.ua, на котором можно подробнее ознакомиться с проектом, возможностями системы «Мобильная парковка», а также, зарегистрировавшись, контролировать свой парковочный счет, расходы на парковку и тому подобное.

В будущем планируется использовать веб-сайт для оплаты услуг за парковку через сеть Интернет.

«Мобильная парковка» - это инновационный проект, предоставляющий киевлянам альтернативную удобную возможность платить за парковку с минимальными расходами своевременно.