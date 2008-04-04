Пьяная женщина за рулем спровоцировала ДТП, в котором пострадали 7 человек

Вчера в Кривом Роге нетрезвая женщина за рулем легкового автомобиля «Шкода Октавиа» спровоцировала ДТП, вследствие чего травмированы семь человек. Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Днепропетровской области, 23-летняя нетрезвая гражданка во время движения не справилась с управлением и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Газель».

Пятеро пострадавших пассажиров, в частности сама виновница ДТП, госпитализированы в травматологическое отделение 2-й городской больницы. Кривого Рога. Двум пассажирам «Газели» медицинская помощь оказана на месте происшествия.