Хочу быть мэром Киева, или О сильных и слабых сторонах кандидатов

Избирательная кампания по внеочередным выборам киевского мэра обещает показать превосходство политики над здравым смыслом. Ведь, если задуматься, то место киевского городского головы – должность, по сути, хозяйственная, и с точки зрения здравого смысла в столице надо решать множество муниципальных проблем, а не политических. Однако в реальности все выглядит наоборот: среди кандидатов очень трудно отыскать настоящих хозяйственников.

По сути, выборы мэра Киева – это всего лишь уменьшенная копия процессов происходящих на политической арене Украины. Соответственно во время этой кампании можно будет, как через увеличительное стекло, разглядеть все конфликты между основными политическими игроками, повторение многих недавних событий и даже знаки будущих.

Особенности избирательной кампании

Без сомнения, главную роль в назначении внеочередных выборов мэра Киева сыграла политическая сила премьера Юлии Тимошенко. БЮТ преследует несколько целей: отвлечь внимание от критики правительства Тимошенко в связи со 100 днями его деятельности, занять важный плацдарм (Киев) перед президентскими выборами, отработать технологию перевыборов мэра перед аналогичными кампаниями в других городах-миллионниках – Харькове, Одессе, Симферополе, Львове, Днепропетровске. Сегодня во всех этих перечисленных городах кресла под действующими градоначальниками внезапно закачались, причем не без вмешательства местных БЮТовцев. С помощью массовых муниципальных перевыборов БЮТ также хочет получить дополнительный рост своего рейтинга.

Другой особенностью выборов является то, что в них с полной яркостью проявится очевидный, но на словах скрываемый конфликт участников правящей коалиции – НУНС и БЮТ. Фактически повторяется очередная история, когда вопреки дружеским договоренностям двух блоков происходит откровенная борьба с попытками подставить друг другу подножку при первом удобном моменте. Избирателям до сих пор обещают, что от НУНС и БЮТ будет единый кандидат на выборах мэра, но… его все нет и нет. Более того, от БЮТ были названы сразу несколько возможных кандидатов – вице-премьер Александр Турчинов, народные депутаты Михаил Поживанов и Николай Томенко. Кроме того, рассматривается и вариант, когда Юлия Тимошенко делает ставку не на выборах мэра, а на создании своего большинства в Киевском городском совете, после чего через парламент добивается уменьшения полномочий столичного градоначальника и получает полноту власти в Киеве. В этом случае БЮТ уже не обязательно выдвигать своего кандидата, – достаточно поддержать кого-либо из союзных, но не связанных с НУНС. Например, ставленника Народного блока Литвина – народного депутата, главу Шевченковской администрации Киева Виктора Пилипишина.

При этом, очень странной выглядит позиция НУНС: полезной информации о возможной кандидатуре – ноль. Реальным претендентом на мэрское кресло называют лишь лидера «Народной самообороны», министра внутренних дел Юрия Луценко, который сам неоднократно давал поводы заподозрить в наличии у него мэрских амбиций, – чего стоит хотя бы его публичная пощечина действующему столичному градоначальнику Леониду Черновецкому!

Отсутствие заметных активных действий со стороны НУНС может говорить либо о подготовке какого-то секретного технологического хода, либо о слабой заинтересованности бороться за кресло мэра Киева. Очевидно ведь, что и Президента, и поддерживающую его НУНС вполне устраивал Леонид Черновецкий, который в последнее время поддерживал тесные отношения с главой секретариата президента Виктором Балогой. Очень вероятно, что в секретариате и сейчас главным претендентов на должность мэра столицы видят именно Черновецкого, а поэтому и не пытаются выдвигать для него конкурента. Кстати, в одном из последних выступлений Виктор Балога сделал несколько странное заявление – призвал НУНС и БЮТ поддержать единым кандидатом Виталия Кличко. Странность состоит в том, что шеф канцелярии президента действует уж слишком нелогично: ведь сам Президент является почетным председателем партии «Наша Украина», а его подопечный фактически лишает НУНС возможности укрепить свою падающую популярность среди избирателей.

Причина в том, что Виктора Балогу сейчас связывают с новым политическим проектом «Единый Центр», куда пошли несколько приближенных к нему экс-«нашеукраинцев». Учитывая этот факт, все становится на свои места. Во-первых, Президент Виктор Ющенко пока не имеет полной уверенности в том, какую политическую силу делать своей стартовой площадкой на будущих выборах президента. Во-вторых, до сих пор в его команде нет решения по поводу того, что делать с главных конкурентом главы государства на выборах президента – Юлией Тимошенко. В этой связи призыв Виктора Балоги поддержать единым кандидатом от коалиции Виталия Кличко – как мелкая палка в колеса планов Юлии Тимошенко. Показательно, что после этого сам украинский боксер, который ранее ассоциировался с «Блоком Кличко» внезапно заявил о своем самовыдвижении. Но расчет Секретариата вряд ли строится на чемпионских титулах человека-брэнда Кличко, так как сложно представить, при каких условиях БЮТ согласилась бы его поддержать. Такими действиями Виктор Балога лишь подталкивает БЮТ к выдвижению собственного кандидата, чтобы заострить внимание на конфликтах в коалиции, вызвать волну негатива против Юлии Тимошенко и кандидата от БЮТ на выборах мэра, а также обеспечить победу неофициально поддерживаемому действующему мэру Леониду Черновецкому. А роль официальных кандидатов, среди которых могут оказаться и Кличко, и Луценко, скорее всего, будет чисто технологической – оттянуть максимум голосов от БЮТовского кандидата и обеспечить победу Леонида Черновецкого.

Плюсы и минусы кандидатов

Леонид Черновецкий сегодня, пожалуй, самый экстравагантный политик Украины. Родился в Харькове, 56 лет. Начинал свою карьеру следователем прокуратуры и даже написал кандидатскую диссертацию «Методика расследования краж, совершенных должностными лицами». Позже занялся бизнесом, результатом которого стало создание концерна «Правекс», с входящим в него «Правекс-банком». В 2006 был избран мэром Киева.

Парадокс кандидатуры Черновецкого состоит в том, что его «минусы» одновременно являются и «плюсами» – все зависит от того, под каким углом их рассматривать. Речь, прежде всего, идет о методах его успеха на предыдущих выборах, когда его обвиняли в массовом подкупе избирателей. Доказать в суде никто ничего не смог, хотя сам Черновецкий даже не скрывал того, что активно помогал малоимущим киявлянам продуктовыми пайками, называя свои действия благотворительностью.

Среди явных «минусов» – неадекватность мэра (например, заявления о проверке подчиненных на детекторе лжи, перепалка с Юрием Луценко по поводу употребления наркотиков), вызывающая насмешки форма изъяснения во время заседаний исполкома или городского совета, а также риск проведения новых акций саркастического содержания на тему его связи с космосом. Очевидно, будут сильные нападки за его связи с евангельской христианской церковью «Посольство Божье», которую возглавляет чернокожий иммигрант из Нигерии Сандей Аделаджа. Не исключено, что конкуренты напомнят нынешнему мэру припомнят и аферу с недвижимостью известной в Киеве организации «Элита-центр», счета которой размещались в «Правекс-банке». До сих пор, время от времени, СМИ припоминают Черновецкому загадочные ДТП с участием автомобилей концерна «Правекс» и смертельными жертвами среди пешеходов.

Александр Турчинов – политик-тень Юлии Тимошенко и наиболее прогнозируемый кандидат от БЮТ. Время активности Турчинова – предвыборный период, при пребывании же во власти он неизменно становится незаметным как меняющий окрас хамелеон. Родился в Днепропетровске, 44 года. Карьеру политика начинал в райкоме комсомола. Влияния достиг благодаря сотрудничеству с Леонидом Кучмой, Павлом Лазаренко, а позже вместе с Юлией Тимошенко создал партию «Батьківщина». Наивысшие должности, которые он занимал, – глава СБУ и нынешняя первого вице-премьера.

Главный «плюс» этого кандидата в наличии за спиной сильной политической силы – БЮТ, лидер которой к тому же занимает наиболее влиятельную сейчас должность премьера. Таким образом, солидная поддержка со стороны властного ресурса ему обеспечена.

«Минусов» достаточно: Турчинов очень непубличный политик, имеет репутацию исполнителя воли Тимошенко. Скорее всего, поэтому он и не запомнился при пребывании на высоких постах. Серьезный «минус» на нынешних выборах – отсутствие практического опыта хозяйствования, при его выборе Киев рискует получить человека-марионетку. Кроме того, конкуренты могут использовать уже опробованную на Черновецком технологию очернения через якобы связи с сектантами. Известно, что Турчинов является пастырем баптистской церкви. Поэтому не исключен вариант его прямого сравнения с Черновецким (сторонником другой нетрадиционной церкви «Посольство Божье»), припоминания ему о двойном крещении, а также массовых акций православных против обеих церквей.

Виталий Кличко – боксер с мандатом депутата Киевсовета. Владелец многочисленных чемпионских титулов в последние годы старается сменить амплуа и стать политиком. Родился в поселке Беловодск (Киргизстан), 36 лет.

В 2006 году Виталий Кличко занял второе место на выборах мэра, однако в восприятии многих киевлян стал фактически технологическим кандидатом, который сыграл на противостоянии с действующим мэром Александром Омельченко и, таким образом, обеспечил победу Леониду Черновецкому. Главным «минусом» его кампании, очевидно, станет то, что для многих избирателей он Виталий по-прежнему остается в большей мере любимым боксером, чем политиком. Как и у Турчинова, у Кличко нет практического опыта хозяйственной деятельности, а его обещания сделать жизнь киевлян лучше воспринимаются на уровне популизма. Кроме того, Кличко могут опять припоминать мифы о криминальном прошлом и приводить доказательства его знакомства с нечистыми на руку людьми.

Юрий Луценко – политик одинаково заметный в политических скандалах независимо от того, находится ли он в оппозиции, или при власти. Родился в Ривном, 43 года. Его отец, первый секретарь Ривненского областного комитета КПУ, помогал сыну начинать политическую карьеру. В 1991 году Юрий Луценко вступил в Социалистическую партию, а с середины 90-х занимает различные должности в исполнительной власти. Наибольшего успеха как публичный политик Луценко добивается по партийной линии, став помощником лидера СПУ Александра Мороза и возглавив правое крыло партии, выступая за сотрудничество с некоммунистической оппозицией Леонида Кучмы. Наивысшие должности – дважды министр внутренних дел.

«Плюс» этого кандидата – его уверенность во время политических дискуссий. Луценко с легкостью может высмеять любого соперника. Однако, похоже, эта его особенность служит в основном для того, чтобы скрыть недостатки собственные. Юрий Луценко, по сути, в любой ситуации остается пламенным оратором, но успехами реальной деятельности ему похвалиться трудно. Среди реальных поступков могут припомнить пощечину Леониду Черновецкому.

«Минусы»: Юрию Луценко могут припомнить скандал с раздачей наградных пистолетов политикам и бизнесменам во время работы министром внутренних дел. Имеется немало материалов специальной следственной комиссии Верховной Рады о делах Луценко на должности министра. Фоном к этим фактам могут стать обвинения в развале милиции, в частности ГАИ, рост негативной статистики по дорожно-транспортных происшествиям с увеличением количества случаев со смертельным исходом.

Виктор Пилипишин – народный депутат Украины от Блока Литвина, глава Шевченковской администрации Киева. Основной фундатор Блока Литвина. Родился в селе Равское Львовской области, 46 лет.

«Плюс» – имидж хозяйственника. Виктор Пилипишин реально знает проблемы столицы, благодаря руководству в администрации центрального района города. Что это значит, можно понять хотя бы по тому факту, что Шевченковский район по результатам прошлого года дал доходов в бюджет больше, чем восемнадцать областей Украины. Дополнительным бонусом Пилипишина является наличие связей со многими влиятельными бизнесменами, которые могут сделать на него ставку в процессе избирательной кампании.

«Минус» – Блок Литвина не может тягаться по влиятельности с такими «зубрами» от политики как БЮТ, НУНС или Партия регионов. В то же время не следует сбрасывать со счетов наличие сотрудничества между Блоком Литвина и БЮТ. В случае выгодного расклада Юлия Тимошенко может отказаться от выдвижения собственного кандидата и поддержать одного из выдвиженцев других сил. Виктор Пилипишин вполне может им стать, так как БЮТ не имеет собственного кандидата с имиджем городского руководителя.

Василий Горбаль – возможный кандидат от Партии регионов. Народный депутат, бизнесмен, банкир. Родился во Львове, 37 лет. До избрания в 2002 году народным депутатом работал на должности главы правления «Укргазбанка».

Его «плюс», поддержка со стороны крупной политической силы – Партии регионов, – одновременно и «минус». Ведь в Киеве «регионалов» не чествуют. К тому же Партия регионов так и не смогла стать эффективной оппозицией, поэтому ее шансы захватить власть в Киеве очень слабые. Возможно, больше пользы этому кандидату будет в случае самовыдвижения. Тогда «плюсом» Василия Горбаля может стать его благотворительная деятельность в Киеве и реноме профессионального экономиста.

О проблемах киевлян Разные люди сегодня хотят стать мэром Киева. Говорят, хорошо, когда есть выбор, но в данном случае вспоминается другая поговорка: на безрыбье и рак - рыба. Ведь из многообразия лиц фактически единицы имеют представление о том, что на новой должности придется решать множество хозяйственных вопросов не имеющих никакого отношения к цвету официальной украинской власти или к идеологии лидирующих ныне партий или блоков. Но кампания только начинается, – поэтому остается подождать, заговорят ли претенденты на место столичного мэра о насущных проблемах киевлян или же основной тон в процессе гонки кандидатов будет задавать популизм.

Владимир Володько