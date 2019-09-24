30 сентября в Киеве пройдет второй Экспертный форум э-демократии 2.0: quality matters



Форум является стратегической сессией, которая призвана объединить ключевых стейкхолдеров в сфере электронной демократии для наработки общей позиции касательно законодательной повестки дня на пути к повышению качества общественного участия, развития народовластия и э-демократии в Украине.

Организаторы: Комитет по вопросам цифровой трансформации Верховной Рады Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство иностранных дел Республики Латвия, ManaBalss.lv и Центр Развития Инноваций.

Среди участников и партнеров мероприятия:

Михаил Крячко - НДУ, Глава Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации

Виктория Подгорна - НДУ, Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации

Кира Рудык - НДУ, первый заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации

Федор Вениславский - НДУ, Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента Украины в Конституционном суде Украины

Виталий Безгин - НДУ, Комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти

Александр Мережко - НДУ, Комитет ВРУ по вопросам правовой политики, местного самоуправления, регионального развития и градостроения

Алексей Жмеренецкий - НДУ, Комитет ВРУ по вопросам антикоррупционной политики

Роман Грищук - НДУ, Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций

Сергей Лобойко, глава Центра развития инноваций, проекту “Э-решения для громад”

представители Министерства цифровой трансформации, Секретариата КМУ, Коалиций общественных организаций (Коалиция по развитию э-демократии в Украине, Коалиция Электронного Государства, Реанимационного Пакета Реформ, Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации),

модераторы петиций и других инструментов э-демократии к центральным и местным органам власти

разработчики передовых платформ участия: E-DEM (Програма EGAP), Громадський проект та DOSVIT (SocialBoost, 1991), Кабинет Киевлянина и Общественный бюджет Киева, ManaBlass.lv (Мой Голос) и другие.



На данный момент вопрос электронной демократии в Украине попал в фокус внимания новой власти, но механизмы ее развития и функционирования до сих пор не закреплены на законодательном уровне. Именно поэтому ВТОРОЙ Форум э-демократии в этом году пройдет в формате стратегической сессии.

Одной из изюминок Форума станет презентация результатов Индекса местной э-демократии 2.0. (https://cid.center/e-dem-index-2/) и ТЗ Платформы для публичных консультаций КМУ (Гражданское общество и власть)

Принять участие в Форуме приглашаются представители общественных организаций, коалиций, органов государственной власти и местного самоуправления, у которых есть опыт внедрения учаснических практик и развития э-демократии в Украине.

Аккредитация СМИ: redfoxeshelen@gmail.com, или по тел.: 0979195412 - Лена