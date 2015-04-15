Новый друг Украины

Украинско-румынские дипломатические отношения всегда отличались натянутостью и нестабильностью. В современную историю нашего государства Румыния вошла с судебным иском в Международном суде ООН против Украины – по поводу делимитации морских границ исключительной экономической зоны и континентального шельфа Чёрного моря в районе острова Змеиный, а также претензиями из-за судоходного канала Дунай-Черное море.

На протяжении десятилетия дипломатическое общение между странами было сведено к необходимому минимуму и не имело каких-либо перспектив развития. Рассчитывать на активное участие Румынии в «евросудьбе» Украины, а, тем более, на поддержку в конфликте с РФ, не приходилось.

На этот факт неоднократно указывали представители Кремля. Не стесняясь в выражениях, они описывали возможные территориальные претензии Румынии к Украине и прочили активное вмешательство румынских властей в судьбу румын, населяющих территорию Северной Буковины и Южной Бессарабии. Но еще во времена правления Виктора Януковича комментарии румынских СМИ были более чем категоричны: «пророссийский Президент толкает Украину в объятия РФ, и таким образом российский медведь выходит к румынским границам».

В дальнейшем оценка нынешнего российско-украинского конфликта президентом и министром иностранных дел Румынии продемонстрировала готовность налаживать добрососедские отношения и начать качественно новый диалог с новой киевской властью. Долгое время представители румынских властей никак не комментировали события в Украине. Пауза, которую они выдержали, была вполне прогнозируемой. Первым сигналом оживления диалога между странами стало подписание соглашения о малом пограничном движении. В октябре 2014 года Арсений Яценюк и его румынский коллега Виктор Понта подписали соглашение, которым предусмотрена упрощенная процедура пересечения границы для жителей приграничных регионов. Следующим этапом развития межгосударственных отношений стала совместная украинско-румынская пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств в феврале этого года. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску подтвердил поддержку Румынии суверенитета и территориальной целостности Украины. «Румыния глубоко заинтересована иметь на границе сильную Украину, единую, демократическую, суверенную. Мы поддерживаем Украину в этот сложный период, можете рассчитывать на Румынию» заявил тогда Ауреску.

Решающим шагом реанимации межгосударственных отношений стал первый за семь лет официальный визит президента Румынии в Украину. В марте этого года Клаус Йоханнис посетил Киев, вследствие чего Петр Порошенко заявил о начале нового этапа в украинско-румынских отношениях. Эту встречу, а также совместное заявление президентов можно рассматривать как историческое событие. В прошлом Румынию лишь с натяжкой можно было бы назвать партнером Украины на международной арене. Однако с течением времени и появлением новых угроз, старые претензии ушли на второй план, на смену им пришло обоюдное желание совместно противостоять российской агрессии – реальной для Украины и потенциальной для Румынии – и выработать новый стратегический курс развития партнерских взаимоотношений между странами. «Сегодня мы демонстрируем, что мы способны находить общие взаимовыгодные решения по проблемам, которые не решались долгие годы», – заявил Петр Порошенко. Йоханнис также подчеркнул, что Румыния «поддерживает сохранение санкций против России до полного исполнения Минских договоренностей».

Стоит также отметить, что Румыния первой ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

Сегодня и Украину, и Румынию объединяет желание минимизировать влияние РФ в регионе, а этого можно будет достичь в большой мере за счет уменьшения получаемого от РФ газа и замещения его другими источниками энергии. Европейские страны пришли к понимаю того, что для РФ энергоносители – это не только элемент рыночных отношений, но и возможность шантажировать своих потенциальных покупателей.

И Румыния одной из первых стран Европы полностью отказывается от поставок российского топлива: потребности населения будут перекрыты за счет внутренних ресурсов. В чем секрет государства, которое на протяжении десятилетий получало около 30% энергоносителей из РФ, а за последние три года сократила закупки до 400 миллионов кубическим метров что составляет всего 2% от годового потребления? Отказ от импорта российского газа стал возможен благодаря снижению специфического потребления со стороны промышленности, а также инвестициям в энергоэффективность. Таким образом, Румыния стала первой страной, которой удалось полностью избавиться от российской энергозависимости, и ее опыт достоин того, чтобы перенять его.

По результатам двусторонней встречи президентов стало известно о том, что делегация НАК «Нафтогаз Украины» посетит Бухарест. 9 апреля состоялся долгожданный визит, во время которого состоялись переговоры по вопросам энергетического сотрудничества.

Также свидетельством начала нового этапа украинско-румынских отношений стало совместное обсуждение использования судоходного канала Дунай-Черное море, а также возможное установление единых тарифов пользования этим транспортным узлом, что, несомненно, позитивно повлияет на товарооборот между странами. Обсуждение взаимодействия двух государств будет продолжено в мае, во время ответного официального визита Петра Порошенко в Бухарест.

Таким образом, двадцатилетний этап своеобразного застоя в отношениях закончился. Румыния присоединилась к странам, которые осудили агрессию России против Украины и выразили свою поддержку нашему государству. Диалог и обмен мнениями начался. И, будем надеяться, это надолго.

Александра Засморжук