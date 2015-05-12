Изысканное французское пиво Kronenbourg 1664 - теперь в Украине

Любители пива в Украине смогут попробовать сразу два новых сорта - Kronenbourg 1664 и Kronenbourg 1664 Blanc. Скоро премиальные новинки с 350-летней историей будут доступны на всей территории Украины.

Этот напиток создан специально для настоящих ценителей изысканных вкусов, желающих получить особенное удовольствие и попробовать нечто оригинальное. Kronenbourg родился в далеком 1664 году во французской провинции Эльзас и с тех пор хранит в себе традиции истинного пивоваренного искусства. Вторая половина XVII столетия была особенным и ярким периодом в истории великой Франции, который получил название Art De Vivre (c франц. – искусство жить). Это было время короля Людовика XIV, ознаменованное страстью к роскошным вещам – пышным балам и застольям, изящным интерьерам и красивым театральным представлениям.

Стоит отметить, что марке Kronenbourg удалось сохранить и пронести сквозь столетия дух той незабываемой эпохи и сегодня Kronenbourg – премиальное пиво, официальный посол французского стиля жизни, утонченного в каждой детали и полного чувственных удовольствий.

Kronenbourg 1664 производится по специальной рецептуре с использованием одного из лучших сортов ароматического эльзасского хмеля Strisselspalt. Именно он придает напитку приятную горечь, сбалансированную легким фруктово-цветочным ароматом. Содержание алкоголя Kronenbourg 1664 составляет не менее 4,8%. Новинка будет представлена в стеклянной бутылке зеленого цвета объемом 0,46 л.

Kronenbourg 1664 Blanc было создано французскими мастерами, воодушевленными лучшими средневековыми традициями пивоварения. Мягкий солодовый вкус в сочетании с тонким ароматом цитрусовых и апельсиновой цедры дополняет пряно-фруктовое послевкусие, которое сменяется сладковатыми, едва уловимыми пшеничными оттенками.

Kronenbourg 1664 Blanc с содержанием алкоголя не менее 4,8% отличается не только оригинальным вкусом, но и неповторимым стилем – бутылка цвета голубого кобальта объемом 0,46 л, как и бутылка Kronenbourg 1664, напоминает по своей форме Эйфелеву башню – один их самых известных символов Франции.

Сегодня Kronenbourg 1664 – это французское пиво №1 в мире*, бренд представлен в более чем в 70 странах земного шара. Особенно успешен этот напиток в Европе, где входит в число лидеров среди премиальных брендров. Kronenbourg 1664 – обладатель множества знаковых наград, в том числе – золотой медали самого престижного международного конкурса Brewing Industry International Awards.

*ТМ Kronenbourg является самым продаваемым французским пивом в мире по данным 2013 г.