TAYANNA дасть великий сольний концерт у Києві

28 вересня фантастична TAYANNA виступить з великим сольним концертом у столичному Caribbean Club Concert-Hall. Співачка представить нові пісні, а також виконає улюблені усіма хіти «Фантастична Жінка», «Шкода», «Леля», «Як плакала вона» та інші.

Крім того, вперше для київської публіки TAYANNA виконає чарівний трек «Мурашки», презентація якого відбулася 23 липня на YouTube-каналі співачки.

“Сольний концерт у Києві чекаю з нетерпінням, адже кожна зустріч з моїми слухачами - це особлива магія музики та любові, яка відчувається протягом усього виступу. А це дуже заряджає та мотивує, тому готую улюблені та нові пісні.", - поділилась співачка.

Нагадаємо, що в грудні 2017 року TAYANNA була відзначена однієї з найбільших українських музичних премій «M1 Music Awards 2017» в номінації «Прорив року», а в 2018 році співачка отримала відразу дві статуетки премії «Золота Жар-птиця» в номінаціях «Кліп року» і «Співачка року».

Медіа партнер концерту - Радіо NRJ.

Спонсор концерту - джин Gordon's Premium Pink.

Купити квитки на концерт можна на сайті: http://bit.ly/2YNCV69.

Зустріч концерту на Facebook: https://www.facebook.com/events/391855684799884.