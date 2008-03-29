В Полтавской области 7-летний мальчик погиб, запутавшись в проводах

7-летний мальчик, ученик Кочубеевской общеобразовательной школы (Полтавская обл.), погиб, запутавшись в проводах.

Об этом журналистам сообщили в кризисном центре Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Полтавской областной государственной администрации.

Трагедия произошла вчера, когда ребенок подошел к тракторному прицепу, с которого свисало множество проводов. По данному факту проводится расследование.