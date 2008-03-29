Откроется морская туристическая линия Одеса - остров Змеиный

До конца мая завершится строительство портопункта на острове Змеиный, после чего начнутся регулярные пассажирские рейсы судов по морской линии Одесса - Змеиный. Об этом заявил в ходе встречи с журналистами председатель Одесской областной государственной администрации Николай СЕРДЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «класс теплоходов будет зависеть от количества пассажиров, желающих посетить островной поселок Белый Килийского района». Что же касается грузоперевозок, то их будут обеспечивать суда технического флота и суда государственного предприятия «Дельта-лоцман», о чем достигнута предварительная договоренность.

До сих пор, напомнил Н.СЕРДЮК, морское сообщение с островом Змеиный обеспечивалось грузопассажирским судном «Касатка», которое базируется в придунайском городе Вилково.

В отделе по связям со СМИ облгосадминистрации журналистам также сообщили, что руководство Министерства транспорта и связи Украины, к сожалению, мешает создать на Змеином филиал Одесского археологического музея. Музей планировалось разместить в жилом здании отельного типа маячного комплекса, которое принадлежит предприятию «Госгидрография», подчиняющегося транспортному ведомству. Однако, вопреки согласию руководства этого госпредприятия, министерство до сих пор не дает своего согласия на передачу объекта в распоряжение облгосадминистрации, что тормозит реализацию проекта.

Между тем, в областном бюджете-2008 на организацию «змеиного» филиала Одесского археологического музея предусмотрены ассигнования в объеме 200 тыс. грн.