В России всех граждан призывного возраста приравняют к условно осужденным

Ребята призывного возраста в РФ должны будут сообщать в военкоматы об отъезде с места жительства более чем на 15 суток… Таким образом хотят легализовать практику, когда на улице отлавливают парней, привозят их в ближайший военкомат – и в Чечню…

С форума

Молодые люди призывного возраста в Российской Федерации должны будут сообщать в военкоматы об отъезде с места жительства более чем на 15 суток. В противном случае против них будут применены административные меры. Как пишут в понедельник "Новые Известия", в пятницу Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

Закон позволит военным комиссариатам осуществлять воинский учет не только по месту жительства "учитываемого" гражданина, но и по месту его пребывания, если он приехал туда более чем на три месяца.

"Это новшество не предполагает постановки человека на новый учет. Парень, который, скажем, уехал куда-то в длительную командировку, там должен будет прийти в местный военкомат и просто сообщить, где он находится. Особенно важно это будет во время призывной кампании, когда военным необходимо знать, кто и где находится. А то слишком много они бегают за призывниками и не могут их найти", – говорит депутат Госдумы Виктор Илюхин.

Между тем, по словам ответственного секретаря Комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой, сразу пойти в военкомат гражданин не сможет, сначала он должен зарегистрироваться по месту пребывания в миграционной службе. Однако вряд ли кто-то будет это делать, если просто поехал на лето в гости к родственникам. "Военком не имеет права принять человека с улицы без документа, в котором указано, что он пребывает по такому-то адресу. Возможно, просто хотят легализовать практику, когда на улице отлавливают парней, привозят их в ближайший военкомат, и быстренько забирают в войска", – сказала Мельникова.

По словам депутата Илюхина, если призывники не станут приходить и сообщать о своем месте пребывания, "не исключено, что будет предусмотрено административное наказание".

По словам Валентины Мельниковой, подобная мера фактически приравняет людей призывного возраста к условно осужденным или досрочно освобожденным из мест лишения свободы. "Только эта категория граждан России ограничена в правах и не имеет права куда-то уехать, не поставив власть в известность. Вот и молодые люди, даже с отсрочкой от армии, как подследственные будут жить "с подпиской о невыезде", а ведь они ничего не совершили", – заключила Мельникова.

С форума: прислал “internet”