Sport Life поддерживает танцевальное будущее Украины - «Tavria Dance Festival»

В эти выходные, 6-8 марта, в Херсоне на территории ТРЦ «Фабрика» прошел танцевальный чемпионат «Tavria Dance Festival» при поддержке сети фитнес-клубов Sport Life.

«Tavria Dance Festival» - самые крупные соревнования по спортивным бальным танцам на юге Украины, которым был присвоен официальный титул World Trophy WDC AL. Чемпионат в этом году проходил уже во второй раз и собрал более 800 пар из разных областей Украины. Sport Life выступил партнером турнира «Tavria Dance Festival» – фееричного танцевального мероприятия. «Провести чемпионат международного уровня в такое тяжелое время – это задача не из самых легких. Но мы рады, что наша компания смогла поучаствовать в организации такого масштабного танцевального мероприятия», - заявил представитель сети фитнес-клубов Sport Life.

По словам многократных чемпионов Украины, топ-пары – Антона Нестерко и Дарьи Марющенко, соревнования прошли на самом высоком уровне: начиная от организационных вопросов заканчивая живым музыкальным сопровождением. «Спортивные танцы – это зрелищный вид спорта, который требует создания определенных условий: звук, свет и прочее. Да, это все дорого, но без этого не получится подарить эмоциональный максимум ни зрителю, ни танцору», - организатор «Tavria Dance Festival» Сергей Францен. Компания Sport Life в свою очередь наполнила призовой фонд чемпионата «Tavria Dance Festival». Все пары-победители получили абонементы в фитнес-клубы сети Sport Life!

«Культивировать здоровый образ жизни и спорт в Украине – это одна из приоритетных задач Sport Life. Если мы можем оказать помощь в провидении мероприятия, то обязательно помогаем: предоставляем локации, решаем организационные вопросы, поддерживаем медийно. Неважно, будут ли это соревнования всеукраинского формата, как «Tavria Dance Festival», или районный футбольный чемпионат», - комментирует руководство компании. Sport Life не просто расширяет и дополняет спортивную инфраструктуру города, но и оказывает партнерскую поддержку всем мероприятиям, которые связаны со спортом, красотой и здоровьем.

Sport Life на сегодня – это 39 фитнес-клубов по всей Украине. И это еще не предел – в планах компании развить сеть до 65 клубов. В фазе активного строительства находятся два новых фитнес-клуба в Харькове и Одессе. Напомним, что в прошлом году, несмотря на сложную ситуацию в стране, Sport Life открыл 8 новых полноформатных фитнес-клубов.

www.sportlife.ua