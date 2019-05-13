Херсонщина приглашает на открытие летнего сезона «Турист-Fest» в Асканию-Нова

17 мая состоится главное туристическое событие Херсонщины – «Турист-Fest» - 2019.

В этом году на торжественное празднование посетителей гостеприимно будет принимать биосферный заповедник «Аскания-Нова». Гости смогут совместить отдых на природе и знакомство с интересными страницами истории Таврийского края.

Фестиваль будет проходить одновременно в нескольких локациях:

фуд-корт с разнообразной изысканной кухней и лаунж-зоной для отдыха;

детская площадка с мастер-классами и аниматорами;

площадка туристических предложений, где гостям помогут спланировать отдых на лето;

спортивная площадка, где любители активного отдыха смогут принять участие в разнообразных спортивных соревнованиях;

прогулки на квадроциклах;

экскурсии: на козью ферму – галерею с дегустацией козьего сыра и мраморного мяса зебу; к уникальному Лемурийскому источнику с розовой водой и лечебными грязями; в биосферный заповедник «Аскания-Нова» и многие другие.



Только в день фестиваля экскурсии пройдут БЕСПЛАТНО!

Кроме того, посетителей будут развлекать творческие коллективы, а специальным гостем мероприятия станет певица Ирина Федишин.

Как добраться до места проведения?

С 7:00 до 8:00 отправление автобусов от площади Свободы в г. Херсон.

Стоимость проезда: 150 гривен (в обе стороны). Или личным транспортом до пгт Аскания-Нова, Чаплинский р-н. Вход свободный.

Дополнительная информация о мероприятии для гостей фестиваля: www.visitkherson.gov.ua

+38-066-7-24-04-24

Организатор мероприятия: Департамент туризма и курортов Херсонской ОГА

Официальный хэштег события: #ТуристFest