Херсонщина приглашает на открытие летнего сезона «Турист-Fest» в Асканию-Нова
17 мая состоится главное туристическое событие Херсонщины – «Турист-Fest» - 2019.
В этом году на торжественное празднование посетителей гостеприимно будет принимать биосферный заповедник «Аскания-Нова». Гости смогут совместить отдых на природе и знакомство с интересными страницами истории Таврийского края.
Фестиваль будет проходить одновременно в нескольких локациях:
- фуд-корт с разнообразной изысканной кухней и лаунж-зоной для отдыха;
- детская площадка с мастер-классами и аниматорами;
- площадка туристических предложений, где гостям помогут спланировать отдых на лето;
- спортивная площадка, где любители активного отдыха смогут принять участие в разнообразных спортивных соревнованиях;
- прогулки на квадроциклах;
- экскурсии: на козью ферму – галерею с дегустацией козьего сыра и мраморного мяса зебу; к уникальному Лемурийскому источнику с розовой водой и лечебными грязями; в биосферный заповедник «Аскания-Нова» и многие другие.
Только в день фестиваля экскурсии пройдут БЕСПЛАТНО!
Кроме того, посетителей будут развлекать творческие коллективы, а специальным гостем мероприятия станет певица Ирина Федишин.
Как добраться до места проведения?
С 7:00 до 8:00 отправление автобусов от площади Свободы в г. Херсон.
Стоимость проезда: 150 гривен (в обе стороны). Или личным транспортом до пгт Аскания-Нова, Чаплинский р-н. Вход свободный.
Дополнительная информация о мероприятии для гостей фестиваля: www.visitkherson.gov.ua
+38-066-7-24-04-24
Организатор мероприятия: Департамент туризма и курортов Херсонской ОГА
Официальный хэштег события: #ТуристFest