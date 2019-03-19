Международный детский турнир по снукеру "Путь к успеху" в Киеве

23-25 марта в городе Киев, БК «Лидер», пройдет международный детский турнир по снукеру «ШЛЯХ ДО УСПІХУ». Это впервые за годы существования и развития снукера в Украине проходят соревнования такого масштаба с участием юных спортсменов! Кроме игроков из Украины, на турнир зарегистрировались сильнейшие снукеристы из Молдовы и Беларуси. Самому младшему участнику всего 7 лет, а самому старшему - 16. Всего же на турнир собираются приехать и посоревноваться за звание чемпиона около 65 участников!

Обслуживать турнир будет сертифицированная международная судейская коллегия. За ходом соревнований можно наблюдать онлайн: для спортсменов установлено 8 столов и 7 из них оборудовано возможностью вести онлайн трансляции с текущим счетом в матче.

Уже более шести лет снукер в Украине стремительно развивается. Создаются детские академии снукера, проводятся разнообразные турниры, а лучшие украинские спортсмены уже зарекомендовали себя на международных соревнованиях и неустанно продолжают демонстрировать успехи!

Присоединяйтесь к снукеру!

Справка:

Снукер - вид бильярда, наиболее популярный в Великобритании и странах Азии. В последние годы стремительно развивается в Украине.

Организатор: Всеукраїнська ГО «НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ СНУКЕРУ УКРАЇНИ» (НФСУ)

Событие: Открытый (международный) турнир «Шлях до успіху»

Дата: 23-25 марта 2019 року

Место проведения: улица Семена Скляренко, 5, Киев, 02000. БК «Лидер»

Официальное открытие турнира: 23 марта 13:00, БК «Лидер».

Контакты: 096 171-11-17 Бойко Сергей, Президент НФСУ

web: snooker.ua

e-mail: press@snooker.ua