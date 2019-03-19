22 марта – открытие современной Белогородской амбулатории

В пятницу, 22 марта 2019 года, состоится открытие новой современной амбулатории общей практики семейной медицины в селе Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области. Строительство современного медицинского учреждения – масштабный проект, реализованный по инициативе председателя РГА Мирославы Смирновой, поддержки депутатского корпуса районного совета во главе с председателем Вадимом Гедульяновым. Непосредственно исполнителем проекта выступил Белогородский сельский совет.

На строительство амбулатории ушло почти два года. Стоимость строительства 58 млн гривен, финансирование – с районного бюджета. Для функционирования Белогородской АОПСМ уже закупили необходимое современное медицинское оборудование и инвентарь на 9 млн гривен. Медицинский персонал обеспечен всем необходимым, рядом с амбулаторией построено служебное жилье для двух врачебных семей. Услугами амбулатории смогут пользоваться более чем 11 тысяч пациентов.

председатель Киевской областной государственной администрации Александр Терещук ;

; председатель Киево-Святошинской районной государственной администрации Мирослава Смирнова ;

; председатель Киево-Святошинского районного совета Вадим Гедульянов ;

; Белогородский сельский глава Максим Зуев.

Начало события в 11:00 по адресу: ул. Владимирская, 17А, с. Белогородка, Киево-Святошинский район, Киевская область.

Контактные данные для аккредитации представителей медиа: 093-642-51-24 (Елена) и 098-964-91-43 (Наталия). Аккредитация до 17:00 четверга, 21 марта.