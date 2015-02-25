Уберите грабеж из тарифов, а потом – повышайте их!

Уже более недели в обществе обсуждается вопрос повышения тарифов на газ и тепло. Насколько вырастут тарифы, пока не известно. Ответственный за тарифную политику орган, НКРЭКУ, пока молчит. Лишь на прошлой недели глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что, согласно достигнутым с ключевым кредитором страны – МВФ – соглашениям, повышение будет резким: газ – на 280%, тепло – на 66%. Мотивация Гонтаревой – зачем она озвучила именно эти цифры – неизвестна. Однако эффект был колоссальным – цену на газ и тепло начали активно обсуждать на улице, в социальных сетях, прессе. И это не считая разговоров о военных действий на Донбассе и падении гривны, а также стремительно растущих ценах на бензин.

Кстати, кроме Гонтаревой, пока никто из власти так и не решился озвучить цифры. Лишь министр энергетики Владимир Демчишин сообщил, что цены на газ начнут расти с 1 апреля 2015 года.

Я не популист. Кричать на каждом углу о сохранении действующих тарифов на газ и тепло не собираюсь. Для меня абсолютно понятно, что существующие цены на энергоресурсы в Украине для населения уже давно далеки от актуальности, как и сама коммунальная инфраструктура, оставшаяся в наследство от СССР.

Поднимая вопрос о пересмотре тарифов, власть, переживающая за свои рейтинги, и энергокомпании, опекающие свои доходы, вступают в ожесточенный бой, забывая о самом главном: конечном потребителе. Те, кто кричат о сохранении низких тарифов, рискуют оставить страну в болоте бесконечных дотаций, которые ложатся на хлипкие плечи государственного бюджета. А компании, лоббирующие многократное повышение стоимости коммунальных услуг, стремятся за счет миллионов граждан прикрыть собственную неэффективность и нежелание вкладывать деньги в усовершенствование своих мощностей.

Мой месячный счет за бытовой газ составляет около 10 грн. Поэтому, повысьте тариф хоть в 10 раз, я переживу. Но это касается лишь газа для приготовления пищи. А вот тепло – это другая история.

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины», дефицит бюджета которого в 2014 году составил около 110 миллиардов гривень, уже более полугода как мантру повторяет одно и тоже: «Граждане! Утепляйте свои жилища, экономьте тепло, закрывайте форточки». Согласен, если бы не одно но. Каждое морозное утро, проходя мимо заснеженной лужайки возле дома, вижу одну и туже картину: зеленая тропа, ведущая к местному теплопункту. Я точно могу показать, без специальных приборов, где зарыта труба, доставляющая тепло в мое жилище. И я ведь не один такой. В Украине найдутся миллионы людей, которые отлично выучили маршруты тепловых сетей у себя в районах.

Колоссальные объемы тепла просто выбрасываются в окружающую среду. По некоторым теплокоммунэнерго потери составляют более 40%. А есть и особо уникальные предприятия, где потери достигают и того 70%. Конечно, возникает логичный вопрос: «А за что я плачу?». Да, можно сказать, что все решат счетчики тепла. Но, где они? Даже в Киеве количество домов, оборудованных этими счетчиками – до одной десятой общего числа.

“Нафтогазу”, если уж он взялся за просвещение населения в вопросах энергоэффективности, как и всем другим энергокомпаниям, можно было бы подумать, в первую очередь, как повысить эффективность источников генерации тепловой энергии, систем доставки тепла до конечного потребителя.

Но специалистам из НАК – не до того, их больше интересует, на каком автомобиле будет ездить руководство. Недавно «Нафтогаз» во второй раз объявил тендер на аренду авто. Готов заплатить почти 15 миллионов за 33 машины, в том числе, 4 – представительского класса. И это еще «сбавленные аппетиты» - после того, как в декабре разразился скандал, когда компания объявила первый тендер, где готова была отдать около 40 млн грн за 45 автомобилей!

Кстати, даже страна-агрессор, Россия, понимает свое сложное экономическое положение. Совсем недавно, одна из крупнейших в мире нефтяных компаний, «Роснефть», решила полностью отказаться от корпоративных автомобилей для своих сотрудников. Исключение – лишь для президента энергетического гиганта Игоря Сечина. Я не думаю, что у нынешнего руководства «Нафтогаза» настолько удручающее финансовое положение, что оно не сможет добираться на работу на личном авто или метро…

Говоря о неэффективности украинской энергетики, можно критиковать за халатность не только государство, но и частников. Возьмите крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова. Совсем недавно министр энергетики обрушился с резкой критикой на эту компанию, обвинив ее в монополизме и не эффективности. В частности, министр заявил, что компания ДТЭК не раскрывает свои затраты на производство электроэнергии, которые, по его мнению, на 40% выше, чем на анлогичных генерирующих объектах (ТЭС и ТЭЦ) в других странах. И как тут не вспомнить, что уже с 1 марта цены на электричество для населения также вырастут…

Не стоит забывать в контексте грядущего пересмотра тарифов и о неконтролируемом потреблении бытового газа. В Украине до сих пор не знают, сколько реально население потребляет «голубого топлива». У меня есть газовый счетчик, и я заплачу ровно за то, что потребил. Но, ситуация с газовыми счетчиками в стране лишь немного лучше, чем с тепловыми. Вполне вероятно, что значительная часть населения платит за непотребленные объемы, согласно неким нормам, взятым облгазами «с потолка». По некоторым данным, газораспределяющими компаниями проводятся немалые манипуляции с завышением объемов потребления населением природного газа – для того, чтобы продать неиспользованный людьми газ промышленности, которая платит за «голубое топливо» в 5-6 раз больше граждан. Если это правда, то цинизм схемы поражает: получая от «Нафтогаза» газ, оплаченный потребителями. У которых нет счетчиков, можно второй раз его продать – заводам…

Не так давно экс-вице-премьер Гройсман, представляя изменения норм потребления газа одним человеком, сказал, что в результате данной реформы им удалось ликвидировать махинации с топливом на 500 миллионов долларов.

«Мы нашли эту дыру… мы ударили по грязным рукам стоимостью 400-500 млн долл. Это объем теневой схемы, которая работала в газовом секторе», - сказал осенью прошлого года Владимир Гройсман.

Но если брать во внимание, что и текущая норма потребления – 6 кубов на человека в месяц – показатель также явно завышенный, то по скольким «грязным рукам» еще не ударили?..

Повышать тарифы на энергоресурсы для населения крайне необходимо, но вместе с тем этого невозможно сделать без ликвидации жульничества и коррупции. Иначе социального взрыва не избежать.

Артем Белоусов