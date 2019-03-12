Акция Нацкорпуса в поддержку задержанных активистов

Национальный корпус 12 марта в 11:00 начнет акцию "Свободу Дмитрию Кухарчуку! Едем на суд‼".

Как отмечают в пресс-службе Нацкорпусу, сегодня, 12 марта, в Сосновском районном суде города Черкассы (ул. Гоголя, 316) состоится заседание по делу ветерана полка АЗОВ и руководителя черкасского отделения Национального Корпуса Дмитрия Кухарчука (друг «Слип»).

Активисты движения планируют организовать ему поддержку присутствием на суде делегации НД и НК из Киева.

"Отправляемся из хаба Азовского движения на базе завода АТЕК в Киеве (пр-т Победы, 83, метро Святошин) в 11:00! Обратно возвращаемся после окончания судебного заседания", - говорится в сообщении.

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