Новорожденный верблюжонок-альбинос в Ялте (фото)
17:20, 22 марта 2008Разное
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Малыша назвали Мартином
В ялтинском зоопарке 8 марта родился верблюжонок-альбинос. В честь праздника малыша назвали Мартином. Его родители - двугорбые верблюды - обычной расцветки: цвет песка, они живут в ялтинском зоопарке уже много лет, их первенцу, который полностью похож на родителей, два года.
Белые верблюды - сравнительно не редки в Украине. Два верблюда-альбиноса живут в зоопарках Одессы и Николаева.
Фото Александра Юрченко / УНИАН
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