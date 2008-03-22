Новорожденный верблюжонок-альбинос в Ялте (фото)

В ялтинском зоопарке 8 марта родился верблюжонок-альбинос. В честь праздника малыша назвали Мартином. Его родители - двугорбые верблюды - обычной расцветки: цвет песка, они живут в ялтинском зоопарке уже много лет, их первенцу, который полностью похож на родителей, два года.

Белые верблюды - сравнительно не редки в Украине. Два верблюда-альбиноса живут в зоопарках Одессы и Николаева.

Фото Александра Юрченко / УНИАН