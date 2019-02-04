Легендарные VACUUM возвращаются в Киев с концертом

Вселенная эмоций, бесконечность любви и космическая чувственность - 14 февраля шведская синти-поп группа VACUUMсыграет концерт ко Дню Влюбленных в киевском Caribbean Club Concert-Hall.

VACUUM ворвались на межконтинентальную музыкальную арену как эпатажное синти-поп трио из ангелоподобного Маттиаса Линдблума, экстравагантного Александра Барда и кибер-женщины Марины Шипченко.

Сегодня VACUUM - это творческая коллаборация артиста и музыкального продюсера Маттиаса Линдблума и композитора Андреса Вальбека. В репертуаре группы завораживающие лирические песни, а их дебютный сингл «I Breathe» по сей день среди супер-хитов мирового масштаба.

3 факта про VACUUM:

1. Вокалиста группы Маттиаса Линдблума называют шведским Бредом Питом.

2. Основатель группы Александр Бард - участник Army of Lovers.

3. Сотрудничали с Garu, Тарьей Турунен и другими артистами.

Про связь музыки и любви Маттиас Линдблум говорит так: «Я люблю петь о любви. Это самая важная вещь в мире. Если ты пишешь песни, то касаешься разных тем, но миллион песен ты можешь написать только про свое сердце». Трогательный вокалист с бархатным баритоном дарит не просто выступления, а настоящие путешествия в бесконечность любви и романтических отношений.

14 февраля концерт VACUUM - это музыка для поцелуев, нежности и живых сердец. Любимые хиты и новые песни в этот вечер в Caribbean Club Concert-Hall!

Билеты на концерт тут: http://clc.to/xW2Flw