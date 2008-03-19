Как Добкин и Кернес с ”Альфой” воевали (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета. Службой безопасности Украины установлены факты незаконных расходов бюджетных средств на сумму около 1,5 млн. грн. В целом ревизия обнаружила в деятельности Харьковского горсовета разного рода нарушения на сумму 2,4 млн. грн.

Вчера в Харьковский горсовет прибыла группа сотрудников УСБУ во главе с начальником следственного отдела для выемки документов у руководства Харькова в рамках расследования уголовного дела.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, Г.Кернес отказался подписывать постановление о выемке документов в его кабинете, которое ему пытались вручить работники Управления СБУ в Харьковской области.

По словам самого секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА, люди в масках изъяли документы и из отдела кадров и сложили их в мешки.

«Это личные дела сотрудников органов местного самоуправления. Все эти дела представляют интерес для сотрудников спецподразделения «Альфа». Эти действия происходят в то время, когда закончился рабочий день. Люди удерживаются силой, и ... мы не можем подойти к ним, чтобы обеспечить им правовую защиту. По моим оценкам, в здании около 50-60 человек спецподразделения «Альфа», - заявил журналистам Г.Кернес.

«Все, что происходит, - заявляет М.Добкин, - это обычный фарс. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого у СБУ не было ничего, для того чтобы хоть как-то оправдать свои действия, которые были утром, и был санкционирован этот беспредельный обыск».

«Я думаю, - сказал М.Добкин, - что виновные обязательно будут наказаны, и эти заявления о якобы имеющихся фактах хищений окажутся голословными. Единственный документ, который есть сегодня на руках в СБУ, это акт КРУ, говорящий о том, что на протяжении длительного периода, с 1996 года, сотрудникам городской власти выплачивалась так называемая муниципальная надбавка. Это около 10% к окладу для того, чтобы хоть как-то повысить зарплату сотрудникам, работающим в стенах этого дома. Вот это и называется массовыми хищениями в крупных размерах, организованными городской власти. Тогда я считаю, что претензии нужно предъявлять всем мэрам Харькова, которые своим волевым решением отстаивали право многотысячного коллектива получать достойную заработную плату».

Михаил ДОБКИН планирует доложить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о событиях в Харьковском горсовете.

Фото Мстислава Чернова / УНИАН