Стартовал всеукраинский конкурс видео чтения стихов о любви к Украине

Об этом сообщила маркетинг-директор одного из ведущих производителей снэков, группы компаний S.Group Ольга Семченко.

По ее словам, эта телевизионная реклама с участием маленьких патриотов будет размещена на лучших общенациональных телеканалах, а видео с чтением стихов о любви к своей стране будет размещаться в сети Интернет.

Представитель S.Group заявила, что предыдущая подобная патриотическая телевизионная рекламная кампания, прошедшая в эфире общенациональных телеканалов в ноябре декабре 2014 года, вызвала огромное количество обращений и позитивных откликов.

https://www.youtube.com/watch?v=klf5sW4EVC4

«В 2014 году, когда вся Украина сплотилась в борьбе с вооруженной агрессией и терроризмом, мы выпустили патриотический ролик, который очень понравился украинцам. Многие дети выучили стихотворение, звучащее в этой рекламе, чтобы рассказать на праздниках в детских садах и школах. Для нас важно, чтобы наши дети и внуки росли патриотами. Поэтому мы решили объявить конкурс «Маленька зірка» для маленьких патриотов Украины и именно среди них выбрать будущее лицо ТМ Semki», - сказала Ольга Семченко.

По ее словам патриотизм и любовь к украинской культуре уже много лет являются неотъемлемой частью жизни корпорации.

«Мы активно помогаем украинским военным в зоне АТО. На базе центрального офиса корпорации создан Волонтёрский центр помощи раненым бойцам и переселенцам. Волонтёры обеспечивают медицинскую и гуманитарную помощь людям, жизнь которых сильно изменила ситуация на Донбассе», — сообщил директор S.Group Виталий Скворцов. По его словам, силами Волонтёрского центра закупаются медикаменты и медицинское оборудование, продукты питания и предметы гигиены для больниц Днепропетровска, в которых проходят лечение раненые на Донбассе бойцы. Оказывается помощь в приобретении одежды и обуви бойцам в зоне АТО, организовывается доставка помощи на передовую.

В августе 2014 года сотрудники группы компаний S.Group в рамках масштабного патриотического флешмоба собрали более 1 млн. грн. в помощь раненым бойцам, которые проходят лечение в больнице им. Мечникова.

Компании «Чистая планета», «Продэкспорт-2009», «СнэкЭкспорт», «ЮМаК», входящие в группу S.Group, расположены в Днепропетровской и Черниговской областях. Им принадлежат торговые марки: Snekkin, «Козацька слава», «Мій рибалка», Semki, «Мачо», KartoFan, Red, Fantasy, Fantee.