3-ий съезд украинской политической партии «Социалисты»

10:38, 23 января 2015
Разное
1413 0

В субботу, 24 января, в 11.00 в Доме офицеров (г. Киев, ул. Грушевского, 30/1) начнется 3-ий съезд украинской политической партии «Социалисты», которую возглавляет Василий Цушко. Повестка дня:  принятие программы партии, заявление о текущей ситуации в Украине.  

В работе съезда примут участие делегаты  из 24 областей Украины и г. Киева,  представители европейского социалистического движения.  Аккредитация журналистов обязательна до 17.00 23 января по тел. 067 243 78 31.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter