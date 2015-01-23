В субботу, 24 января, в 11.00 в Доме офицеров (г. Киев, ул. Грушевского, 30/1) начнется 3-ий съезд украинской политической партии «Социалисты», которую возглавляет Василий Цушко. Повестка дня: принятие программы партии, заявление о текущей ситуации в Украине.

В работе съезда примут участие делегаты из 24 областей Украины и г. Киева, представители европейского социалистического движения. Аккредитация журналистов обязательна до 17.00 23 января по тел. 067 243 78 31.