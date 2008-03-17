Янукович снова возжелал «покращення нашего життя». С чего бы это?

Мнение

Послушайте, какую песню запел на днях экс-премьер-министр и лидер Партии регионов! «Мы будем требовать от Кабинета министров срочно рассмотреть изменения в бюджет с перерасчетом прожиточного минимума и минимальной зарплаты», - грозно пообещал он, открывая очередное заседание «теневого правительства». И даже назвал конкретные увеличенные показатели прожиточного минимума и минимальной зарплаты, установления которых оппозиция намерена добиться от правительства Тимошенко, начиная с апреля.

… а Виктор Федорович бы помолчал!

Партия регионов и «теневое правительство» вдруг углядели, как «не по дням, а по часам растут цены» в Украине. А раз так, они будут требовать от Кабмина принятия неотложных мер по борьбе с инфляцией. Как без этого! Хотя намерения увеличить доходы населения и одновременно укротить инфляцию противоречат друг другу с экономической точки зрения - как пожелания, чтобы «и волки были сыты, и зайцы целы».

В чем еще парадоксальность (это, мягко выражаясь) подобных заявлений представителей Партии регионов? Да ведь каждый в стране, кто отслеживает динамику социальных показателей в последние годы, прекрасно знает, что именно в период премьерства Януковича они были наихудшими. Причем, правительство под его руководством демонстративно игнорировало призывы оппозиции, настаивавшей на увеличении социальных стандартов.

Предлагаем вспомнить перепалки между членами правительства Януковича и представителями фракций БЮТ и «Нашей Украины» в конце 2006 года при рассмотрении в парламенте госбюджета на 2007 год! Тогдашняя оппозиция (и Президент Ющенко, кстати, тоже) пыталась убедить несговорчивое правительство и антикризисную коалицию, что нельзя оставлять неизменной с января 2007 года минимальную зарплату – по сравнению с ее величиной на конец 2006 года. Ведь инфляция во второй половине 2006 года – при правительстве Януковича - была очень высокой (из-за стремительного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги), в связи с чем реальные зарплаты и вообще реальные доходы украинцев тогда снижались из месяца в месяц.

Но, Виктор Федорович был в то время непреклонен (выборов не ожидалось), и минимальная зарплата не была увеличена с января 2007 года ни на копейку, оставшись, как и в декабре предыдущего года, в размере 400 грн. Министры же его правительства дружно рассказывали народу о вредности политики «проедания» бюджетных средств и лоббировали некие магические инвестиционно-инновационные программы.

Ну и вообще! Вряд ли люди забыли громкие обещания «регионалов» перед парламентскими выборами 2006 года про «покращення вашого життя вже сьогодні»… А что вышло на самом деле?

Лишь недавно стали известны статистические данные за 2007 год. И выяснилось, что, к примеру, показатели по зарплатам, об увеличении которых сейчас чрезвычайно пекутся «регионалы», были наихудшими с 2000 года. Так, реальная зарплата в декабре 2007 года к декабрю 2006 повысилась лишь на 10,3%. На втором месте снизу за эти семь лет оказался прирост реальной зарплаты в декабре 2006 к декабрю 2005 – 11,7%, и к резкому понижению данного показателя в течение 2006 года мощно приложило свою руку также правительство Януковича. Максимальный же показатель прироста реальной зарплаты имел место в декабре 2005 года к декабрю 2004 – 31,5% (в 3 раза выше, чем в 2007 году).

С этими цифрами не поспоришь. И на их фоне прокомментировать вышеприведенные призывы Януковича к нынешнему правительству хочется, используя известную народную поговорку – «чья бы корова мычала…».

Провокация или диверсия?

Для чего же в таком случае Виктор Янукович и другие представители нынешней оппозиции вздумали сегодня так активно призывать правительство Тимошенко к повышению зарплат в стране, подставляясь при этом лишний раз по своим прошлым грехам? Да по той простой причине, что это дает им дополнительный повод нагнетать страхи вокруг высокой инфляции, которая действительно имеет место в последние месяцы.

В частности, Михаил Чечетов убеждал в январетелезрителей, что инфляция составит в 2008 году 20-25%. И она уже в сентябре-октябре «съест» ту тысячу гривен компенсации, которую начали выплачивать в Ощадбанке, а также «съест и зарплату, и пенсию, и другое». То есть, он давал весьма прозрачный намек – деньги обречены на обесценивание от инфляции.

Еще один парламентарий из Партии регионов Владислав Лукьянов в январе и вовсе открытым текстом советовал на всю страну, что от грядущей инфляции (он напророчил 25-30% на этот год) можно спастись лишь закупкой не скоропортящихся товаров впрок.

И свежий пример: в минувшую среду на «5 канале» «регионал» Юрий Мирошниченко порекомендовал (как бы, между прочим) украинцам закупать про запас бензин – поскольку, дескать, он непременно будет дорожать в ближайшем будущем. Нельзя поверить, что депутат не осознает всю опасность подобных заявлений с экранов телевизоров – ведь, пусть, и не все, но немалая часть напуганных граждан могут воспользоваться его советом. Что приведет к повышению спроса и, соответственно, станет дополнительным инфляционным рычагом.

Такие вещания на массовую аудиторию не могут не иметь последствий. Выскажем предположение, что не менее 1% из показателей инфляции в январе (2,9%) и в феврале (2,7%) приходится на психологический инфляционный фактор, вызванный подобными высказываниями в СМИ противников правительства Юлии Тимошенко.

Есть в Януковиче что-то божественное…

Нынешние заявления Виктора Януковича о необходимости повышать доходы населения и об огромной инфляции - это камни все в тот же огород (к слову, уж кого-кого не нужно уговаривать повышать зарплаты и пенсии, так это Юлию Тимошенко). Хотя, естественно, он будет отрицать, что его реплики направлены на усиление инфляционных ожиданий населения.

Кстати, еще 18 июля 2006 года Президентом был издан Указ «О мерах по усилению защиты прав граждан, являющихся вкладчиками банков, а также других клиентов банков, и обеспечению стабильности в банковской сфере» (№ 624/2006). В нем, в частности, предписано такое: «принимать в установленном порядке меры по:

- недопущению формирования в обществе негативного ожидания относительно уровня инфляции, валютного курса и состояния банковской системы;

- оперативному реагированию на информацию в средствах массовой информации о ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках, которая не отвечает действительности, может дестабилизировать ситуацию на рынке банковских услуг, негативно повлиять на интересы клиентов банка и ослабить уровень доверия населения к банковской системе Украины...».

Касается этот Указ журналистов, и в нем, к сожалению, ни слова не сказано о том, как воздействовать на нерадивых политиков, которые по собственной глупости или сознательно стращают население – чем усиленно сейчас занята оппозиция во главе с Януковичем. А ведь они своими заявлениями в СМИ, вызванными якобы заботами о благе народа, на самом деле наносят колоссальный ущерб экономике и всем гражданам Украины?

В связи с такими действиями Януковича и других членов Партии регионов на ум приходит образ двуликого Януса. Это – в древнеримской мифологии божество времени, изображавшееся с двумя лицами, направленными в противоположные стороны. Упоминают о двуликом Янусе, когда речь идет о двуличности какого-то человека. Не правда ли, удивительная созвучность имен-фамилий?

Два же очевидных качества, демонстрирующихся сейчас Виктором Федоровичем рассказами о его будто бы обеспокоенности низкими зарплатами и высокой инфляцией – это цинизм, ну и, конечно, комизм…

Юрий Глухов