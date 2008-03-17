От отравления умер член украинско-российского экипажа «Роксоланы-1»

В Крыму в МЧС Украины поступило сообщение о том, что на внешнем рейде порта Ялта, на борту сухогруза „Роксолана-1” был обнаружен мертвый член экипажа 27-летний электромеханик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сухогруз „Роксолана-1” (флаг - Белиз, экипаж - 10 граждан Украины и 1 – России, груз – 1641 тонна отрубей пшеницы; маршрут следования: Мариуполь – Турция) в условиях шторма подошел к порту Ялта и встал на якорь за 1 километр от берега. Оказалось также, что еще четверо членов экипажа нуждались в медицинской помощи. Пострадавшие были доставлены на берег с признаками отравления и госпитализированы в Ливадийскую больницу. На борту судна работала комиссия в составе представителей МЧС, МВД, пограничников, таможни, здравоохранения и других служб. По решению руководства судна еще три моряка были доставлены в больницу для проведения обследования. Причина отравления команды устанавливается. По состоянию на утро 17 марта сухогруз стоит на якоре, на борту остаются капитан и двое членов экипажа. Угрозы окружающей среде нет. Ситуация контролируется Севастопольским морским координационным аварийно-спасательным центром МЧС и Главным управлением МЧС Украины в АР Крым.