Католики мира сегодня отмечают Вербное воскресенье (фото)

Католики мира сегодня отмечают Вербное воскресенье - день, когда Иисус Христос вошел в Иерусалим. Согласно Библии, там его приветствовали сотни людей, и каждый, кто признал Мессию, держал в руках зеленые пальмовые листья.

По случаю праздника к прихожанам обратился Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI. Среди посланий Папы - призыв остановить насилие и убийства в Ираке. БЕНЕДИКТ XVI выразил сожаление по поводу убийства там католического священника Фараджи Рахо.

Торжественную службу по случаю Вербного воскресенья Папа провел в соборе Святого Петра в Ватикане. В этом году Пасха, и соответственно Вербное воскресенье, у католиков - очень ранние. Так, Пасху они будут праздновать уже 23-го марта, тогда как православный праздник приходится на 27-е апреля.

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