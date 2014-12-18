19-23 декабря выставка «ХУТРОВИЙ ЯРМАРОК» в Киеве на стадионе «Олимпийский»

На календаре зима. И приходится думать о комфорте для себя в это время года. Куда отправиться на поиски теплой меховой одежды? Конечно, на выставку.

Выставка “Хутровий ярмарок" стабильно пользуется популярностью, предлагая посетителям широкий выбор меховых и кожаных изделий на любой вкус и кошелек.

Выставка «Хутровий ярмарок» стала местом встречи продавца и покупателя, производителя и потребителя, возможностью познакомиться с новыми модными меховыми коллекциями, сделать покупку со скидкой. Не упустите возможность 19-23 декабря посетить последнюю в 2014 году выставку «Хутровий ярмарок» на стадионе «Олимпийский».

Здесь большой выбор женских шуб, полушубков, жилетов из меха норки, рыси, енота, мутона, лисы, бобра, соболя, каракуля. Много новых моделей дубленок и шуб из овчины премиум, нутрии, рекса. Кроме того, большой выбор мужских и женских кожаных курток и дубленок, а также головные уборы, перчатки, сумки и другие аксессуары из кожи по цене производителя.

Выставка «Хутровий ярмарок» - это место, где собираются представители меховой индустрии, чтобы показать и предложить всем желающим свои лучшие изделия.

На выставке есть возможность услышать профессиональные советы по выбору и уходу за меховыми и кожаными изделиями, увидеть меховые новинки сезона 2015 так сказать «воочию».

Выставки-ярмарки на стадионе «Олимпийский» популярны благодаря широкому ассортименту представленных на них товаров и самому месту проведения. Место очень удобное – центр Киева. Сам павильон, в котором проводятся выставки, расположен на территории стадиона «Олимпийский» по адресу: Киев, ул. Большая Васильковская, 55.

Возле стадиона «Олимпийский» есть просторные парковки, рядом две станции метро - «Дворец Спорта» и «Олимпийская». От обеих станций метро легко пройти на стадион.

Вход на выставку с 11.00 до 19.00 свободный.

Информация по телефонам: (044) 362-13-70, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

www.profexpo.kiev.ua