Украинские политики: от плоских к 3D. Украинские избиратели: когнитивный диссонанс как состояние души

24 июля 2018 в 11.00 в пресс-центре ИА «Интерфакс-Украина» по адресу ул. Рейтарская, 8/5А состоится презентация независимого социологического исследования «Политическое лидерство: какими украинцы видят потенциальных участников «президентской» избирательной гонки». Исследовательский проект реализован под эгидой общественного think tank «Практика власти» при участии социологической компании «Центр прикладных исследований».

Методологической основой исследования стала 3D-модель оценки политических лидеров, разработанная идейным вдохновителем «Практики власти» Еленой Деревянко (известный украинский ученый, один из ведущих отечественных специалистов в области управления репутацией). По мнению Елены Деревянко, «пришло время разобраться в глубинных мотивах голосования избирателей за тех или иных политиков. Удобно объяснять победу популистов или мошенников низкой политической культурой. Особенно, если такой контекст способствует личному благосостоянию decision-maker-ов и opinion-leader-ов. Но в нынешних обстоятельствах преступно принимать его как данность. Нужно попробовать разобраться, как мы дошли до жизни такой. Чтобы понять, что и как можно изменить. 3D-модель «ум-сила-эмпатия» использована в качестве инструмента, позволяющего получить значимые исходные данные для такого анализа и проекции».

Юрий Щедрин, директор «Центра прикладных исследований», в свою очередь подчеркивает, что: «Замеры президентских рейтингов задолго до предстоящих выборов и реального начала избирательных кампаний всех потенциальных кандидатов традиционно дают малоинформативные результаты. В лучшем случае они позволяют утолить жажду знаний исследователей, в худшем - служат целям политического пиара. Поэтому использованная методология позволяет по-новому посмотреть на украинский политический дискурс».

Об исследовании: