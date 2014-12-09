"Стратегия возвращения Крыма" от экспертов "Майдана иностранных дел»

9 декабря 2014 в 12:00 начнется пресс-конференция, где будет представлена "Стратегия возвращения Крыма", которую разработали эксперты "Майдана иностранных дел" в консультациях с представителями общественного сектора.

Эксперты "Майдана иностранных дел" Юрий Смелянский и Алексей Куропьятник расскажут о создании предпосылок Украины для возвращения аннексированного Крыма в Украину и о конкретных шагах, которые необходимо сделать для достижения цели.

В частности, будут освещены следующие вопросы:

1. Для чего необходима стратегия возвращения Крыма?

2. Может Крым обойтись без Украины?

3. Что необходимо сделать, чтобы оккупированый полуостров вернулся в Украину?

4. Кто должен заниматься возвращением Крыма?

Пресс-конференция начнется 9 декабря 2014 в 12-00 в помещении "Майдана иностранных дел" (Киев, ул. Трехсвятительская, 13, офис 15).

Контакт для справок:

+380 44 279-22-83

press@mfaua.org

Справка:

Благотворительный фонд "Майдан иностранных дел" предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на нерушимости прав человека и рациональному интересе граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посол 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 г.г.).